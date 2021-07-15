促进实现人民住有所居-滚动新闻-华龙网

日前，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》），提出要扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，推进以人为核心的新型城镇化，促进实现全体人民住有所居。 这一新政受到社会各界的广泛好评。大家普遍认为，《意见》牢牢攥住了“增加供应”这个“牛鼻子”，提出了一系列实实在在的举措，对于改善居住条件、增加民生福祉有着十分积极的意义。 建设更多保障性租赁住房 在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，住房和城乡建设部副部长倪虹表示，经过多年发展，我国住房保障能力持续增强，累计建设各类保障性住房和棚改安置住房8000多万套，帮助2亿多困难群众改善了住房条件。同时，随着城镇化进程的加速和流动人口规模的扩大，进城务工人员、新就业大学生等新市民、青年人的住房困难问题也比较突出，需加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。 如何盘活现有建设用地资源？《意见》给出了一揽子针对性措施。 在农村集体土地利用上，提出“应支持利用城区、靠近产业园区或交通便利区域的集体经营性建设用地建设保障性租赁住房”…