广东陆丰：人群聚集场所实行“二码联查”，对未接种新冠疫苗人员纳入管理疫苗新冠疫苗广东省_新浪科技_新浪网

原标题：广东陆丰：人群聚集场所实行“二码联查”，对未接种新冠疫苗人员纳入管理 据“今日陆丰”微信公众号消息，7月15日，陆丰市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室发布《关于做好疫苗接种健康码查验工作的紧急通告（陆防疫指办通〔2021〕4号）》。 《通告》提到，为切实做好新冠肺炎疫情常态化防控，加快推进新冠疫苗接种，尽快建立陆丰市人群免疫屏障，现将有关事项通告如下： 一、根据疫情防控工作要求，在陆丰市（不限户籍）无疫苗接种禁忌症人员均属于“应种尽种”人群。请尚未接种人员持本人身份证到各疫苗接种点接种新冠疫苗。 二、自7月15日开始，全市机关企事业单位、医疗机构、车站、养老机构、学校（幼儿园、校外培训机构）、商场超市、农贸市场、宾馆（旅馆）、酒店、民宿、银行、景区、图书馆、文化馆、影院、KTV、酒吧、网吧、健身房、宗教场所、民间信仰活动场所及各类办事大厅等人群聚集场所都将实行“二码联查”，即在落实测温、查验健康码的同时检查新冠疫苗接种记录。 三、对于没有接种新冠疫苗的人员，各类场所要逐一做好详细信息登记，引导其到就近接种点完成疫苗接种，并每日汇总信息报送当地镇（场、区）、村（社区）。各镇（…