营销思维策划篇：思维比手法更重要

日常生活中，你也许听过某人被夸赞，思维活跃，思维缜密，思维很好，到底什么是思维呢？它有什么表现形势？如何开发？怎么运用？今天，我们进行比较全面性探讨和分析，假如你有所收获，我也为你高兴。 高度 思维高度是你做事业的首要法门，他能让你从高处着眼，提升自身的眼光，格局。当你站在城市的最高楼俯瞰整个布局，你可以发现整个人没有了恐惧，多了一分磅礴的气派，这时，摊开手上地图，扬起自信的手指，配合着看到的，商业区，房产区，金融区。如痴如醉地规划着。颇有“激扬文字，指点江山”的洒脱！ 进一步，再往高处，此时的你乘坐战机巡逻！会发现整个省的布局，城市整合结构，手上依然捧着省地图，三五成群，各抒己见，哪里经济最发达，中心城市的辐射作用有多大，如何确立根据地，人才中心在哪里，政商关系友好的城市有哪些，开放性城市位置，确立首个破发点，星星之火可以燎原，此时的你已经胸有成竹。可能会破口而出”问苍茫大地，谁主沉浮！”一股英雄气概爆发得一览无遗。 以此类推，当你站在全国的高度，你会研究省的经济文化结构，制定突破战略，看清方向，当你站在太空看地球，你就拥有了世界级的眼光。以上文字是为了强调做事时候的格局非常重要，他…