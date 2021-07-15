四川推动打造智慧文旅强省 发力“科技+文化+旅游”_文化_中国西藏网

中新网成都7月13日电 (记者王鹏)13日，四川文旅企业联盟联合腾讯云在成都正式发布“百万上云补贴计划”，以助力更多文旅企业加快数字化转型，推进科技与文旅深度融合。记者从现场获悉，四川未来将发力“科技+文化+旅游”，打造智慧文旅强省。 当前，数字化已成为“十四五”时期文旅发展重要方向。今年6月，文化和旅游部正式发布《“十四五”文化和旅游发展规划》，提出要加快推进文化和旅游数字化、网络化、智能化发展，推动5G、人工智能、物联网等在文化和旅游领域应用。政策推动下，四川逐步驶入文旅产业智慧化快车道。 四川拥有得天独厚的旅游资源，目前正在加速发展数字经济，推动“科技+文化+旅游”创新融合，以期在“十四五”期间建成文化强省和旅游强省。 记者了解到，在智慧文旅标杆项目方面，四川文旅机构正与腾讯深入合作，建设总长达16930公里的“天府绿道”、联合成都大熊猫博物馆建设智慧化“熊猫之都”，并与三星堆博物馆达成新文创战略合作。 “以天府绿道为例，未来会打造为成都智慧绿道平台。”腾讯云副总裁潘华告诉记者，成都智慧绿道平台将服务三个主体，分别是政府、消费者和商家，“利用大数据，平台能够随时获知各项物联网设备…