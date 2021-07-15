谷崎润一郎的中国因缘：古典文化、美食、旅行中国旅行中国的菜肴谷崎润一郎_新浪科技_新浪网

原标题：谷崎润一郎的中国因缘：古典文化、美食、旅行 1886年7月，谷崎出生于东京的一个商人家庭，祖父是家业的开创者，经营过旅馆和活字印刷所，可是到了他父亲手里，家道日趋衰落，最后日常的营生也变得颇为窘迫。1892年，他进了附近的阪本寻常高等小学念书。当时日本的教育体制，小学中的寻常科是四年制，高等科也是四年制，总共八年，中学四年，高等学校（勉强可称作高中）四年，之后进入大学。谷崎的少年时代，全日本仅有一所大学——东京帝国大学（1886年建立，被命名为帝国大学，1897年改称东京帝国大学，二战后正式定名为东京大学）。从现有的文献资料来看，谷崎在幼小的时候便显现出了不同寻常的天分，求知欲强，领悟力高。 在他8岁的时候发生了一件很大的事，使他第一次感受到中国的存在，这便是中日甲午战争的爆发。全日本都为之狂热起来。但幼小的谷崎不解为何会有这样的一场战争，于是某日在吃晚饭时向父亲询问。父亲兴致很高，滔滔不绝地跟他说了一大通话。他事后回忆说：“不过说老实话，父亲的解说太难了，我理解不了。我觉得最匪夷所思的是，东学党叛乱是发生在朝鲜的事，为什么日本一定要出动军队呢？而且日本的军队到了朝鲜，还要跟中…