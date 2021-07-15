保障性租赁住房迎来多重政策利好-城市聚焦 -中国网地产

7月2日，国务院印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》），明确了保障性租赁住房基础制度与支持政策，旨在从基础制度、土地、审批、资金、金融以及税收政策等几大方面大力支持保障性租赁住房的发展，充分体现了政府对于保障性租赁住房的高度重视。 同日，国家发改委印发了《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》，明确将保障性租赁住房纳入基础设施REITs项目，从资金端为加快发展保障性租赁住房提供援力。 《意见》针对性非常明确，主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。 据第七次人口普查数据，2020年我国有3.76亿流动人口，十年间增长了将近70%。一些人口有净流入的大城市，目前住房问题主要表现为结构性供给不足。当前流动人口普遍收入较低，租赁需求以小户型、低租金为主，但市场供给主体是租金3000元以上的两居室。结构性供给不足，导致新市民、青年人等群体住房困难，尤其是维持城市运行必不可缺的从事基本公共服务的群体。 切实解决城市流动人口特别是城市新居民、青年人等…