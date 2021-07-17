神州租车入驻飞猪 开启“租车+旅游”新模式

（经理人网7月17日消息），7月16日，神州租车正式入驻飞猪平台。目前，用户已可以通过飞猪一键下单，直接预订神州租车。双方合作后打造的首个暑期租车活动也将于7月21日上线。 作为国内大型汽车租赁公司，神州租车入驻飞猪平台将极大地丰富后者的租车供给，为消费者提供更多高品质、高性价比、差异化的选择。据了解，神州租车目前车队规模接近11万辆，在300多座城市设有服务网点，覆盖一二线及主要旅游城市。 据数据显示，预计2021年国内汽车租赁市场同比2019年增长10.7%，同比去年增长29.6%，市场规模约770.1亿元。 “租车+旅游”成为新的增长点。拥有丰富生态和数字化运营能力的平台与拥有优质供给和服务资源的租车企业合作，将为用户带来1+1>2的体验，也将为租车企业锁定更多年轻消费者，带来确定性的增长。 作为开放的在线旅行平台，飞猪旅行在租车这一新兴赛道上不断创新产品和体验，除官方店铺外，飞猪还在行业首创免押金租车的信用租、商家款项实时到账的0帐期服务等。 据悉，除神州租车外，飞猪平台还接入了其他众多租车企业，已成为头部租车企业最聚集的在线旅行平台，中小型租车商家也在同步快速增加。数据显示，…