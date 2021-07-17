海口2021年7月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年7月16日，在2021视觉健康创新发展国际论坛（Vision China）上，强生旗下隐形眼镜业务强生视力健与中国眼谷正式宣布达成战略合作协议，双方将发挥各自领域优势开展合作，助力中国眼健康事业的进一步发展。

“很高兴能够携手中国眼谷一起继续践行健康中国战略，共同推动全民眼健康、共创美好生活。”强生视力健中国区总经理李婧表示，“作为中国眼健康行业的领导者之一，创新和专业始终植根于强生视力健的发展之中。我们始终致力于携手志同道合的伙伴，整合各方的专业经验和资源优势，为中国眼健康事业贡献一份力量。”

凭借强生视力健在全球的创新科技与专业优势，和中国眼谷国际一流眼健康全产业链综合体的优势，双方将本着优势互补的原则，有意构建并协同开展全产业链升级、行业研究、学术交流、研发创新，以及行业人才培养等多维度合作项目。同时，合作双方还将共同关注包括温州市国家儿童青少年视觉健康管理先行示范区建设和“主动眼健康”项目在内的一系列提升全民眼健康的实事项目。

中国眼谷理事会理事长、温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳教授表示：“中国眼谷是国内眼健康产业的标杆型示范项目，相信中国眼谷与强生视力健战略合作伙伴的建立，对全面推进眼视光产业生态建设，继续优化眼视光一体化体系具有重要意义。”

会议期间，瞿佳教授还与国家临床医学研究中心主任吕帆教授、北京大学第三医院陈跃国教授、温州医科大学眼视光医院王勤美教授和俞阿勇教授等行业专家一起，就屈光术后角膜修复的管理、绷带镜在表层角膜屈光手术中的应用等学术话题展开了深度探讨与专业解析。

在今年的视觉健康创新发展国际论坛上，强生视力健带来了全系列创新产品和前沿科技，包括国内首款硅水凝胶日抛散光产品 — 安视优®欧舒适®日抛散光隐形眼镜、安视优®欧舒适®治疗用绷带镜，以及Totalcare 硬镜护理液及百利泠 润眼液等。未来，强生视力健将继续携手各方力量，推动中国眼健康事业高质量创新发展，将更多高品质的创新产品和专业服务带给中国消费者。

强生视力健与中国眼谷达成战略合作，助力中国眼健康事业发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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