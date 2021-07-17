共同富裕看“浙”里：从脱贫到共富 “浙”里有一份秘笈待领取 乡村旅游美丽乡村荣村旅游_手机网易网

初到浙江省安吉县天子湖镇，游客很容易一下子就陷入青山绿水的怀抱当中，满眼都是绿色的植被，山上郁郁葱葱的竹林勾勒出一派世外桃源的风光。竹海、奇峰是安吉的美丽特征，山林中建有多处避暑山庄和度假村。 天子湖镇的受荣村当然也“继承”了这样的美丽基因，然而往日的受荣村却是一个贫困村，家乡发展缓慢，因此村民吴青云一直在外创业。 （受荣水库 受荣村践行“两山”重要理念建设美丽乡村） 秘笈1：高铁就在家门口 美丽乡村山水资源利用好 在杭州，吴青云接触了很多投资人，他一直觉得家乡的自然环境好，绿水青山向金山银山的转化路径越来越宽。交通配套也跟了上来，距离高速很近，并且整个高铁站就在天子湖镇上，自己的村子还是距离高铁最近的一个，乘车10至12分钟就可以到达。就安吉的全域旅游而言，每年到安吉的游客量也达几千万人次，这么好的山水资源把它做一个差异化经营，自己村也能做起来。 (“多村联创”模式集资建设的玻璃滑道项目) 秘笈2：“多村联创”+不动产权证租赁 多种方式搞活农村集体经济 2018年，吴青云回乡创业，成立旅游开发公司。同时，天子湖镇20个村落抱团发展，组建天衡公司，以“多村联创”模式，共同投资2000万…