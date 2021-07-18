“综艺+旅行” “明星同款”旅行路线受到年轻人追捧

近年来，旅行类综艺节目持续火热，跟着综艺去旅行、“打卡”明星旅行路线成为很多年轻人的选择。综艺节目提升了拍摄地的知名度，带动了当地旅游发展，但这种带动具有显著的时效性，节目播出期间旅游目的地的关注度普遍较高，节目结束则关注度也会随之下降。 此外，伴随综艺节目热播而走红的一些地方，也产生了新的问题，如游客剧增而接待能力不足、旅游产品单一，出现游客“引得来、留不住”的尴尬局面。业内专家认为，综艺节目只能作为当地旅游的导入口，想实现持续健康发展，需要紧密结合当地的优势产业，进行后续内容深化和营销，“炒冷饭”的模式不可取。 旅行综艺《恰好是少年》近日高分收官，很多网友追完节目后意犹未尽，表示“没看够，再放点花絮吧”“跪求第二季”。 近年来，旅行类综艺节目持续火热，跟着综艺去旅行、“打卡”明星旅行路线成为很多年轻人的选择。马蜂窝和中国旅游研究院联合发布的一份报告显示，24.5%的中国游客在观看某部综艺节目后，会对取景地动心，想亲身感受镜头里的风景，走相同的游玩路线。 综艺节目提升了拍摄地的知名度，带动了当地旅游发展。被综艺节目捧红的地方不在少数，但不可忽视的是，一些地方在节目结束又很快沉寂。在经…