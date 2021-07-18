为啥巴黎美女那么多，中国游客却很少去？网友：没那个胆子_旅游

原创 为啥巴黎美女那么多，中国游客却很少去？网友：没那个胆子 2021-07-18 00:58 来源: 搞怪叔叔 原标题：为啥巴黎美女那么多，中国游客却很少去？网友：没那个胆子 旅游已经成为国人的一种消遣方式，随着人民收入的不断提高，现在去国外旅游的人已经很常见。尤其像是外国临海的几个国家，由于这些国家的地理位置离中国很近，而且旅游费用也没有那么高。很受中国人的欢迎，致使这些国家也出现了人挤人的情况发生。 由于周围的国家普遍受到国人的欢迎，使得很多人将目光放在了偏远国家。巴黎在人们的眼中是个浪漫的国度，这个地区的人民热情开放，美女又多，感觉这是个旅游的好去处。巴黎的美女特别有意思，她们美的很有特色。但就是这样一个浪漫的国度中国游客为什么很少去呢？ 由于很受外国游客欢迎，这里的美女大都是混血儿。因此，在巴黎，你又能看到金发肤白的美女，也有黑发黑皮肤的美女，是不是特别有意思。但你要是被美色冲昏了头脑，这时候小编我就得提醒你一下了，在这个地区旅游，有一个地方是一定要注意的。 当你玩耍一天后，回到酒店休息，这时候可能就有巴黎的美女来敲你的门。不要想歪了，不是什么好事都会自动送上门。你一旦开门，…