疫情重创观光产业 台学者吁拟定疫后振兴规划

【大纪元2021年07月18日讯】（大纪元记者林紫馨专题报导）中共病毒（武汉肺炎）影响许多产业，台湾5月中旬爆发的本土疫情，实施的三级警戒更是重创 观光 产业。虽然政府去年有规划相关的振兴计划，但学者认为，今年推出 国旅 补助的概率很低，原因是今年不太可能恢复清零；而业者认为，虽然国旅第四季较为乐观，但跨国 旅游 还是看不到希望。 台湾 观光 产业营收去年4月是谷底，今年6月业绩的惨状更胜去年，旅行社、旅馆、观光餐饮的营收皆创下历史新低。若与前（2019）年同期、疫情尚未肆虐的基准相比，旅行社衰退98.9%、旅馆业衰退78.7%、观光餐饮业衰退76%、交通业衰退46.8%。其中几个数据让静宜大学观光学系副教授黄正聪颇有感，包括雄狮衰退99.5%、晶华衰退58.9%，而高铁业绩剩10%。 黄正聪接受《大纪元》采访时表示，从6月的观光数据可以看出，目前衰退的情形还是很高，疫情是去年1月底开始发生，大概2、3月一直到4月是谷底，4月之后算是开始回升，6月之后游客就开始变多。去年只是零星的疫情，而今年5月中进入三级警戒，三级警戒管制的强度高，此情况下，几乎所有的观光活动都停止。 第四季较乐观 …