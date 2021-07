长春是中国四大园林城市之一,被誉为 “北国春城” ,属中温带大陆性季风气候的长春,即使是在最热的月份,平均气温也只有22度左右,夏季,东南风盛行,平均气温21.9摄氏度。 夏天无酷热,是长春最大的气候特点。 长春多次获得 “最佳避暑旅游城市” 称号的城市,更是全国第一个举办以消夏避暑为主题节庆活动的城市,自2012年举办以来已经举办多届消夏避暑活动。 长春市2019年入围由中国旅游研究院、中国气象局公共气象服务中心联合评选的 “2019年避暑旅游十佳城市” 。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos