商业街 君豪集团买下伦敦金融城估价6.5亿元大楼金融城伦敦酒店君豪集团洋房_手机网易网

君豪集团 买下 伦敦 金融城 估价6.5亿元大楼 7月16日消息，君豪集团已买下位于英国伦敦金融城的大楼Bavaria House。 据观点地产新媒体了解，君豪集团买下大楼Bavaria House永久产权物业，位于伦敦金融城北侧，靠近Shoreditch，地址是13-14AppoldStreet。该楼带有重建规划许可，规划共44层，重建完成后将会成为仅次于碎片大厦的伦敦第二高楼。 交易价格尚未曝光，该楼估价在7200万英镑左右，约6.5亿人民币，这一价格不包括后续重建投入。 目前君豪集团已和该楼卖家Masterworks交换了合同。Masterworks是美国纽约的房地产集团，主要投资和开发全球一线城市核心地区的精品 酒店 ，旗下知名酒店包括Club Quartershotel等。 Masterworks于2014年9月从德国银行BayernLB手中以近5000万英镑的价格，买下了这栋楼，然后便着手申请规划。 2015年10月，BavariaHouse大楼携手知名设计事务所KPF，拿到了伦敦Hackney区政府颁发的规划许可，允许业主将其改建为一个高44层的超高层建筑，项目总建筑面积…