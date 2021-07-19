罗一民：张謇如何打造“第一城”？_澎湃商学院_澎湃新闻-The Paper

为深入贯彻习近平总书记提出的深刻认识新发展阶段，全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局要求。7月18日，上海奉贤区举办“2021贤商大会”。 会议期间，江苏省政协原副主席、江苏国际文化交流协会理事长罗一民作了题为《张謇如何打造“第一城”？》的专题报告。从什么是“中国近代第一城”、张謇如何打造第一城和“第一城”的价值何在三个角度重点解读了张謇对南通乃至中国城市发展的重要影响。 张謇凭一己之力，将他的家乡南通从一个不起眼的闭塞小县，建设成为举世瞩目的、在当时中国具有一流现代化水准的明星城市，即现在所说的“中国近代第一城”。遍观古今中外，卓有成效的优秀企业家数不胜数，腰缠万贯、甚至富可敌国的企业家也为数不少，但只手打造同时代最先进城市的，恐怕唯有张謇一人。 什么是“中国近代第一城”？ 何为“中国近代第一城”，按照两院院士、建筑学界泰斗吴良镛老先生的说法就是：“南通是中国早期现代化的产物，它不同于租界，商埠或列强占领下发展起来的城市，是中国人基于中国理念，比较自觉的、有一定创造性、通过较为全面的规划、建设、经营的第一个有代表性的城市。”这是他发表于2003年第六期《清华大学学报》一篇文章中讲的…