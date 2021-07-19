携程否认“大数据杀熟”背后：事实性认定的难点在哪里？携程大数据杀熟法院_新浪科技_新浪网

作者／诸未静 实习生／李紫瑄 编辑／曹金良 以算法和推荐机制为核心竞争力的携程平台，因为一桩民事诉讼，再次陷入“大数据杀熟”的争议中。 家住浙江绍兴柯桥的胡女士是携程的“钻石会员”，花费2889元的“会员价”预定了退房日挂牌价仅1300元的客房。随后，她以携程公司采集其个人非必要信息，进行“大数据杀熟”等为由起诉到法院，法院判决携程赔偿原告订房差价，并按房费差价部分的三倍支付赔偿金总计 4777.48 元。 携程方面回应21世纪经济报道称，超高房价是由供应商“囤房加价”行为造成，而非“价格杀熟”。21记者也注意到，虽然在柯桥法院的判决出炉后，市面上有声音认为该案是“绍兴首例大数据杀熟案”，但该案目前只是地方法院的一审判决，且没有对“大数据杀熟”进行事实性认定。 但是多位专家在接受21记者采访时指出，该判例具有警示和导向意义。浙江省公共政策研究院研究员高艳东表示，该案的很大意义在于让消费者知道，在遇上类似情况时可以向司法机关寻求救济。 案情 事实上，这是一桩较为简单的民事诉讼案件。 庭审视频显示，2020年7月，原告胡女士通过携程APP订购了舟山 希尔顿酒店 的一间豪华湖景大床房，支付价…