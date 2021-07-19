君实生物与嘉晨西海宣布将成立合资公司

共同开发自复制与常规mRNA创新药物及疫苗

上海2021年7月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 君实生物(1877.HK，688180.SH)，一家以创新为驱动致力于创新疗法的发现、开发和商业化的生物制药公司，与嘉晨西海，一家专注于mRNA和递送载体工艺开发优化以及核酸新药研发的新锐生物技术公司，今日宣布双方达成战略合作协议，将共同设立合资公司，在全球范围内合作开发和商业化基于mRNA技术平台和其他技术平台进行的肿瘤、传染病、罕见病等疾病领域的新药项目。

嘉晨西海特有的mRNA构建和成熟的通用化工艺平台，同时适合于自复制mRNA和传统非复制型mRNA产品的开发，便于根据疾病领域来选择更佳的mRNA形式。在递送载体方面，嘉晨西海开发了适用于不同给药方式的数个纳米脂质体颗粒(LNP)，在非LNP的新型递送载体研发领域也拥有相当的技术储备。

君实生物首席执行官李宁博士表示：“随着mRNA技术平台的日趋成熟，其在传染性疾病、肿瘤个体治疗、罕见病等领域的巨大开发潜力也逐渐显现，这与君实生物研发管线所覆盖的治疗领域和探索下一代创新药物的目标高度契合。嘉晨西海拥有丰富的mRNA产业化经验，我们非常期待与其携手，通过我们本土自有知识产权的mRNA技术平台开发出更多颠覆性药物，在全球层面共同推动人类健康发展。”

嘉晨西海首席执行官王子豪博士表示：“嘉晨西海很高兴能够与君实生物成立达成战略合作协议并在其协议框架下成立运营合资公司。我们非常有信心，这个新的实体能够互补双方各自的优势，从而更加高速高效地发挥mRNA这个通用平台技术在肿瘤免疫治疗和传染病预防方面的优势，并不断拓展新的应用方向。”

根据合作协议，君实生物将以现金形式向合资公司注资不超过7.99亿元人民币，首期出资2亿元人民币，其中5千万元人民币用于认购合资公司注册资本的50%。嘉晨西海将以mRNA技术平台涉及的知识产权对合资公司投资，该平台在资产评估价值中的5千万元人民币用于认购合资公司注册资本的50%。

关于君实生物

君实生物（688180.SH，1877.HK）成立于2012年12月，是一家以创新为驱动，致力于创新疗法的发现、开发和商业化的生物制药公司。公司具有丰富的在研产品管线，包括27个创新药，2个生物类似物，覆盖五大治疗领域，包括恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及感染性疾病。

凭借蛋白质工程核心平台技术，君实生物身处国际大分子药物研发前沿，获得了首个国产抗PD-1单克隆抗体NMPA上市批准、国产抗PCSK9单克隆抗体NMPA临床申请批准、全球首个治疗肿瘤抗BTLA阻断抗体在中国NMPA和美国FDA的临床申请批准，在中美两地进行I期临床研究。2020年，君实生物还与国内科研机构携手抗疫，共同开发的JS016已作为国内首个抗新冠病毒单克隆中和抗体进入临床试验，目前已在美国、意大利获得紧急使用授权，用本土创新为中国和世界疾病预防控制贡献力量。目前君实生物在全球拥有两千多名员工，分布在美国旧金山和马里兰，中国上海、苏州、北京和广州。

关于嘉晨西海

嘉晨西海是一家专注于自复制和常规mRNA新药和疫苗开发的创新药研发新锐。2019年成立以来，公司发展稳健迅速，目前已经建立了一整套适合商业化生产的mRNA合成、纯化、分析质控工艺，并研发了表达效力更高的通用mRNA模板（包括自复制和非自复制mRNA）。借助于其高效的筛选平台，嘉晨西海开发了包括聚合物和纳米脂质体颗粒在内的一整套mRNA递送系统。嘉晨西海拥有多个自主知识产权的分别适用于肌肉、静脉、组织靶向给药的阳离子脂复合体。公司的管线涵盖肿瘤免疫治疗、传染病疫苗、罕见病和医学美容。公司的肿瘤免疫和传染病疫苗项目正快速进入临床试验阶段。

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