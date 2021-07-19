首届中国血液东方峰会暨德琪血液高峰论坛在上海召开

上海和香港2021年7月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月17日，由《临床血液学杂志》主办、德琪医药承办的首届中国血液东方峰会暨德琪血液高峰论坛在上海拉开帷幕，来自全国血液肿瘤领域的近200名顶级专家、学者齐聚一堂，聚焦血液肿瘤领域最新诊疗进展和实践热点话题，共话前沿趋势及发展。

华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫教授；北京大学血液病研究所所长黄晓军教授；中华医学会血液学分会常委李建勇教授；南方医科大学血液病研究所所长刘启发教授；哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军教授；中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主任邱录贵教授；上海交通大学附属瑞金医院内科学终身教授沈志祥教授；中国医学科学院血液病医院副所院长王建祥教授；苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛教授；上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长赵维莅教授（以姓氏汉语拼音为序）共同担任本次大会主席，并负责各环节的主持。

第一篇章：多发性骨髓瘤的复发不可避免，巩固和维持治疗是重中之重

在中国，多发性骨髓瘤（Multiple Myeloma，以下简称“MM”）是血液系统的第二大常见恶性肿瘤，约占血液系统恶性肿瘤的 10%[1]。据最新数据统计，中国 MM 发病率为 1.6/10 万[2]，死亡人数为 146554 ，且发病率呈逐年增高状态和年轻化趋势[3]。目前国内以传统治疗方式“化疗”为主，面临难以治愈、患者预后并不理想、复发不可避免的治疗困境，亟需有效治疗方式和新型药物提高治愈率和临床效果。

目前，多发性骨髓瘤的复发仍不可避免，其早期复发是由细胞遗传学因素、生化因素、MRD状态等共同决定的，基因突变在疾病复发中有驱动作用；但是很多复发是由于治疗不规范引起，比如达到缓解后没有进行巩固和维持，这也是影响预后的重要因素。反复多次地复发，预后则会越来越差。因此，即便疾病得到控制，强化患者“长期用药，定期复查”理念也是重中之重，尽可能减少复发和复发次数，让更多患者通过巩固和维持中达到长期的无病生存。苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛教授和中国医学科学院血液病医院副所院长王建祥教授于复发难治多发性骨髓瘤诊疗现状分析环节表示。

上海交通大学附属瑞金医院内科学终身教授沈志祥教授指出，“在中国，接受过多种药物治疗仍复发的多发性骨髓瘤患者，面临无药可用的临床困境。面对这一类人群，更多、更便利治疗药物的出现成为临床医生与患者的共同迫切期待。”

塞利尼索是全球首款且唯一一款被美国FDA批准的口服型选择性核输出抑制剂化合物，不同组合方案的研究数据显示，塞利尼索不仅能够克服老年、高危、肾功能不全患者的不良预后，而且多线治疗甚至耐药患者也能从中获益。华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫教授对于塞利尼索未来获批上市后，即将为中国MM患者带来全新有力的治疗选择，实现更长的生存时间，收获更高生活质量表示非常期待。

第二篇章：新型药物或是B细胞淋巴瘤诊疗的突破口

据中国肿瘤登记中心2018年发布的淋巴瘤年报数据显示，中国淋巴瘤发病人群总数高达近9万，发病率约为6.41/10万，我国淋巴瘤每年约有10万名新发淋巴瘤患者[4]，弥漫性大B细胞淋巴瘤发病率占所有淋巴瘤的33.27%[5]。北京大学血液病研究所所长黄晓军教授、中华医学会血液学分会常委李建勇教授、中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主任邱录贵教授和上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长赵维莅教授一致指出，难治复发性弥漫性大B细胞淋巴瘤患者的二线标准治疗是挽救化疗，随后接受自体干细胞移植，但仍有一半以上的复发/难治的患者不适合做移植或移植后复发，这些患者的治疗是目前临床上所面临的难题。

哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军教授表示：“目前国内大型中心医院正在不断探索淋巴瘤规范化诊疗的新模式，进一步推进多学科专科化的发展，越来越多的新型药物也从基础进入临床，带来了非常好的疗效。对于不适合做移植或移植后复发的60%左右的复发/难治患者，新型药物的突破或许是解决这一临床困境重要抓手。”南方医科大学血液病研究所所长刘启发教授补充道：“现今小分子靶向药的问题就是价格比较昂贵，而病人需要持续用药，由于经济情况基本用不起。所以，更多的药物国产化、本土化，能够实现‘可负担持续用药’是患者最大的期望。作为一名血液科医生，希望有越来越多用得起、疗效好的新药可以给病人带来惊喜。”

“为向患者提供更可及、可负担的药品及服务，德琪医药始终坚持以研发驱动，打造集早期研发、临床研究、药物生产及商业化于一体的全产业链。”德琪医药董事长梅建明博士分享道：“德琪医药目前已拥有的本土化产业基地和研发中心，包括：浙江产业化基地，上海新药研发中心和杭州新药研发中心。期望药物能够通过本土化生产，为患者提供高质高效、可负担的药物供应。我们正在积极推动塞利尼索在中国的临床研究和上市，以期尽快地造福更多患者。”

希望通过本次会议的成功举办，能够有力推动国内血液学领域的学术交流与合作，巩固和扩大已有专业领域的交流平台，实现专业科研与临床治疗的信息共享与成果对接，促进规范化综合治疗和学科建设与发展，使我国骨髓瘤和淋巴瘤等疾病的诊治登上新的台阶。

关于德琪医药

德琪医药有限公司（简称“德琪医药”，香港联交所股票代码：6996.HK）是一家以研发为驱动的生物制药领先企业，致力于为亚太乃至全球患者提供最领先的疗法，治疗肿瘤及其他危及生命的疾病。自2017年正式运营以来，德琪医药通过合作引进和自主研发，建立了一条从临床前到临床阶段不断延展的丰富产品管线。目前，德琪医药已在多个亚太市场获得15个临床批件（IND），并递交了6个新药上市申请（NDA）。德琪医药将以“医者无疆，创新永续”为愿景，专注于同类首款和同类最优疗法的早期研发、临床研究、药物生产及商业化，解决亟待满足的临床需求。

关于塞利尼索

塞利尼索是目前首款且唯一一款被美国FDA批准的口服SINE化合物，也是首款可用于治疗多发性骨髓瘤和弥漫性大B细胞淋巴瘤的药物。通过抑制核输出蛋白XPO1，促使肿瘤抑制蛋白和其他生长调节蛋白的核内储留和活化，并下调细胞浆内多种致癌蛋白水平，诱导肿瘤细胞凋亡，而正常细胞不受影响。基于其独特的作用机制，塞利尼索可与其他多个药物联用以提高疗效。

当前正在进展中的血液肿瘤相关临床试验包括：

塞利尼索联合地塞米松治疗多药难治的多发性骨髓瘤的II期临床试验在中国大陆开展（MARCH）

塞利尼索单药治疗难治复发弥漫性大B细胞淋巴瘤的II期临床试验在中国大陆开展(SEARCH)

塞利尼索联合R-GDP治疗难治复发弥漫性大B细胞淋巴瘤的III期全球多中心临床试验在中国大陆开展(XPORT-DLBCL-030)

塞利尼索单药治疗子宫内膜癌的III期全球多中心临床试验在中国大陆开展(SINEDO)

塞利尼索单药治疗非小细胞肺癌的II期临床试验在中国大陆开展(TRUMP)

塞利尼索联合ICE/GEMOX治疗难治复发外周T细胞和NK/T细胞淋巴瘤I期临床试验在中国大陆开展(TOUCH)

塞利尼索联合硼替佐米、地塞米松治疗难治复发多发性骨髓瘤III期临床试验在中国大陆开展（BENCH）

塞利尼索单药治疗既往接受过治疗的骨髓纤维化的II期全球多中心临床试验在中国大陆开展（XPORT-MF-035）

Eltanexor单药治疗去甲基化药物治疗失败的中高危骨髓增生异常综合征的I/II期临床试验在中国大陆开展（HATCH）

[1] 来自：管楠楠等. 肿瘤防治研究. 2019;46(4):547-550. [2] 来自：PUPH and Peking University Health Science Centre’s unpublished data (have authorized). Based on UEBMI and URBMI database, from 2012 to 2016 in Chinese 23 provinces. [3] 来自：Jin Lu, et al. Blood Cancer J. 2014 Aug 15;4:e239. [4] 2018 年最新《全球癌症报告》 [5] 李小秋, 李甘地, 高子芬,等. 中国淋巴瘤亚型分布:国内多中心性病例10002例分析[J]. 诊断学理论与实践, 2012(2):111-115.

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