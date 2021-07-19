江苏南通2021年7月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月18日，历经3年建设的龙湾新天地迎来了盛大开业。来自全国各地的近2万名游客以及百家知名媒体共同见证了这一盛事。

礼乐盛迎宾朋，新天地乘风而起

仲夏伊始，龙湾新天地作为新晋国潮打卡地标，集休闲娱乐、美食特色、传统文化于一体，现今重现“万人来潮”的大唐盛景。锣鼓震天流光起，舞者们翩然起舞，龙湾新天地在一曲迎宾礼乐开场曲中震撼揭幕，以焕然一新的面貌盛迎八方好友。

上海长甲集团文旅集团总裁梁晓磊先生；启东江海产业园管委会党工委书记陆燕飞先生；启东江海产业园管委会主任任锴胜先生等领导莅临现场，共同见证着新天地商业中心的繁华、古韵与风貌。随后四位领导亲自敲响镇业之鼓，开启龙湾新天地开街狂欢盛典。

盛宴来袭，摩肩接踵

一条古色古香的美食街点亮味觉，肯德基、泰和坊铜锅涮肉、小虎鲸海鲜餐厅等强势入驻，即便很多食客已提前预约，各家店外依然排起长龙。

夜晚降临，各路好友们在披头士居酒屋里围绕谈天，吃串烤肉，是温情治愈的市井味道，宛如真实版“深夜食堂”。寻觅美食的人们来到这里驻足挑选，让选择困难症的你逛到眼花！

畅游唐城，缤纷活动忙赶场

明星汇聚，重磅助力

东方卫视《潮童天下》节目组来到现场打call，推出龙湾特别篇，建立江苏省唯一童星基地。主持人金炜“哥哥”身临其境带领小朋友感受启东历史人文风情，并在见面会上与小朋友们热烈互动。互动环节畅快热烈，被现场潮童们的各种奇思妙想包围。

让传统文化走进大众，在传承经典中开辟创新道路，“长泰戏剧公会明星导师见面会”暨成立仪式落地龙湾新天地。国际儿童戏剧专家王楠女士生动的为现场学员们讲述了戏剧艺术的起源与发展，通过歌声和肢体语言，带领学员们体验了戏剧的魅力与魔力。

“长安”游园，邂逅才子佳人

“中华杯”少儿百模大秀空降龙湾湖水上舞台，由文化专家、时尚名模、设计师等数名业内人士组成评委团。小模特们身着各朝华服，稚嫩却独具自然韵味，观众的称赞声络绎不绝，深陷于千年文化之美。随后而来的穿越快闪秀更是让大家置身于长安风情，绣罗衣裳丽人行，观众们纷纷跌入唐宫出游的惊艳美景中。

时值夏日，穿上轻盈的汉服前往游园，浸透国潮文化。

华灯初上，光影淋漓·极乐之宴

穿越时空，梦回大唐

千年大梦无边，日月乾坤，沧海桑田

一曲寻梦龙湾的幻境，演绎千古绝唱的传奇

听金戈铁马浩浩荡荡的壮烈豪情

赏惊艳岁月长河的玉颜华妆

多彩丝路映照辉煌盛世

霓裳羽衣名动千载传说

一朝入梦龙湾，陶醉整个人生

新生舞台艺术与经典传统艺术的碰撞，产生震惊四座的艺术魅力。从硝烟四起的战场到梦幻迷离的华清池，从人间烟火到江山社稷，从丝绸之路到四海升平，既沉醉于歌舞霓裳的唐风雅韵，又热血沸腾的感受家国情怀的豪迈。视觉效果随剧情跌宕起伏，引人身临其境。

随之而来的无人机天幕表演高燃亮相，用点点星光生动的描绘了“启吾东疆”的由来。在党旗下，讲述着启东波澜壮阔的革命历史，与新时代的繁华历程。

无人机变换队形，呈现出的城市雕塑“启东之光”、江海产业园、光芒汇聚，大美归一。画面从龙湾温泉度假区到长甲集团。讲述着长甲人为实现人们美好生活的奉献历程。

绚烂烟花逐光于天际，亮如白昼，盛典迎来高潮。这是龙湾温泉度假区对世间所有美好的礼赞！

从白天到夜晚，人群接踵而至。“春风得意马蹄疾，一日看遍长安花”，繁华内街人声鼎沸，歌舞升平，来自各行各业的远方来客们聚集在此，与龙湾一同记录着惊喜与热爱。

龙湾新天地是龙湾温泉度假区内第一个唐风主题生活街区，总占地近20000平方米。龙湾新天地距离上海直线距离仅50公里，交通便捷。它背倚龙湾湖畔公园，临水而立，对望洲颐温泉酒店，毗邻星空屋网红度假酒店，气势雄浑，格调清新，整齐而不呆板，华美而不纤细，青瓦屋檐配合玻璃幕墙，古韵唐风与现代美学交相辉映，将唐朝盛世之梦进行了淋漓极致的表达，加之水光滟潋，流光溢彩的灯火，层层叠叠的绿意，漫步其中，倏忽间宛若穿越千年，梦回盛唐。

更有肯德基、美宜佳社区超市、泰和坊铜锅涮肉、披头士居酒屋、小伙鲸海鲜餐厅、萤之宝儿童乐园、颐道养生、BFD量贩KTV、雨荟子汀兰美容护肤中心等几十个品牌强势入驻开业，与龙湾新天地共铸美好生活。

除此之外，龙湾新天地还打造了非遗文创街市、餐饮美食街区等多项配套，以缤纷业态重现古长安坊市。行走在街区中，遇见风景，停留在店铺中创造故事，这里将给你不再是与别人大同小异的经历，让你拥有说也说不完的兴奋故事。

这里将成为启东文旅的一张新的城市名片，而位于龙湾温泉度假区的龙湾新天地正在为这张名片添加浓墨重彩的一笔，为长三角人群开启崭新的滨海度假生活。

“忆昔开元全盛日，小邑犹藏万家室” — 龙湾新天地盛大开业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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