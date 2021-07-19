立邦中国启动全新核心人才赋能计划，首期课程联合同济大学

上海2021年7月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月16日，立邦中国“走进同济”人才赋能课程，在同济大学经济与管理学院举办开班仪式，也开启了立邦中国针对企业核心领导者的长期人才赋能计划。同济大学经济与管理学院副院长程名望、立邦中国工程涂料事业部总裁尹祥哲、立邦产业人才发展中心负责人付俊英以及首期课程学员参加了开班仪式。

着眼未来人才培养，立邦赋能行业先锋智慧

当下，正处十四五规划开局之时，为确保我国经济社会获得长期稳定的高质量发展，在社会人才的整体培养上，以“人才强国”的国家战略为基准，国务院正式发布《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》。《纲要》中提出，要坚持协同推进，深化供给侧改革，发挥企业的示范引领作用，培养高级人才。立邦中国洞察行业和人才发展趋势，在企业既有人才培养体系上，针对企业自身和合作伙伴共同成长的需求，落实人才培养新机制，在打造高质量商业管理领袖的同时，赋能企业与行业的高水准协同发展。

立邦中国核心人才领导力赋能计划是立邦中国企业内部最高级的人才发展战略，以实现个人职业发展与引领团队前进的双向成就，打造企业与人才之间相互赋能的商业训练模式。项目内各项课程将解决管理人才在工作过程中遭遇的实际难题，通过课程培训提升综合素质，同时形成相应落地计划以在团队的发展管理中实施回馈，最后，通过赋能计划的逐步开展，在立邦企业内部形成长期、有效的系统运作体系。

立邦中国工程涂料事业部总裁尹祥哲在仪式现场致辞，并对本次课程项目寄予愿景：“长期以来，立邦在建筑工程领域与国内多家大型企业结成战略合作伙伴关系，实现了十年十倍的荣耀业绩。此次赋能项目的开展，立邦工程期冀与品牌核心合作伙伴一道，借由此次同济大学搭建的商业领袖联盟赋能平台，继续贯彻以服务价值客户需求为出发点，在学习中把握社会发展脉络、看准时代风口、探讨未来路径，在进一步的合作发展中协同发力，为社会建设共同奉献价值，实现商业成功。”

联合同济大学“专家级”课程，形成专业精耕研学平台

本次计划首个赋能课程模块选择走出立邦企业内部，走进高校，与同济大学经济与管理学院联合打造。同济大学经济与管理学院依托其在建筑专业的学术背景，着力为房地产领域培养管理新知与业界精英，具有跨学科、跨行业的综合实力，享有较高的学术声誉与社会影响。



同济大学经济与管理学院

课程聚焦于房地产行业洞察与建筑施工方向，以课堂讲授与现场教学两种形式展开。学员将通过月度授课、学友会活动与结业论文汇报等多种模式展开研学互动，最终实现理论与实践双层面的实力提升。同时，立邦中国也将于两年的项目执行周期内继续围绕“人力”、“财经”、“经营管理”等三个板块展开企业内部赋能课程，协同完成对学员的核心领导力培养。

同济大学经济与管理学院副院长程名望教授在课程开班欢迎辞中表示：“当前，中国的工程建设已经走过黄金三十年。未来，中国工程发展还会渐次走入白银三十年、黄铜三十年，并将不断进行转型、升级。同济大学经济与管理学院作为一所传承工程管理学科特色与寻求突破创新的学院机构，会在本次商业领袖赋能项目中，通过教研互动，带领学员们在课程中一同洞察中国建筑工程发展的现状与未来，帮助各位在商业实践中锚准定位，实现长足发展。”

全体系人才培养，打造企业可持续化创新发展

立邦一向注重对人才的管理与培养，在“战与讃”的企业文化指导下，建立了成熟完备的人才培养机制。从基层到高层、从新生预备役到成熟领导群，立邦内部持续形成由面及点、覆盖范围广、针对性强的人才资源战略体系。面向刚刚入职的应届毕业生优秀新人，立邦启动了新力量培训计划，打造未来支持公司发展的中坚储备力量；针对中层管理人员候选者，立邦设立了菁英计划，以线上直播的方式对其进行集中培训，参训学员覆盖事业部和功能部等多部门的员工；而面向企业的中高管理层，将以此次人才赋能计划作为重要契机，多形式对管理人才进行商业领袖赋能的集中培训。

伴随此次立邦人才领导力培养计划的正式启动，标志着企业对于内部核心领导层培养的又一次战略发力。未来，通过该计划选拔培养的核心领导人才，将发挥突出的个人优秀实力，同时赋能团队成长，由点触面，共同走向商业成功。

立邦产业人才发展中心负责人付俊英就立邦企业人才培养目标表示：“秉承‘刷新美好生活空间’的品牌愿景，立邦长期深耕社会基础建设领域，在人才战略举措上，集团不仅积极招纳储备新势力人才资源，更寻求企业内部管理体系的质量更新。以本次课程项目开展为契机，希望能够带动集团内部与核心客户群在学习中一同保持好奇、保持探索、保持开放、保持向上，坚持自我赋能发展，共同刷新美好未来。”

在“用科技构建最赋价值的生态平台，成为涂装整体解决方案的引领者”的企业愿景下，立邦相信，只有不断刷新人才梯队，方能共同成就美好未来。本次，企业通过全新的高级领导人才赋能举措，力争为企业培养优秀精英，为市场发展培育高质量、高效能人才，助力行业结构性转型升级，为中国建筑与工业领域带来更多前沿、专业的发展智慧，助力全面打造创新强国！

立邦中国启动全新核心人才赋能计划，首期课程联合同济大学 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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