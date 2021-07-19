官宣！开瑞新能源与奥动新能源达成战略合作

安徽芜湖2021年7月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月16日，安徽芜湖。奇瑞汽车旗下的开瑞新能源与奥动新能源共同签署战略合作协议。根据协议，双方将充分发挥各自优势，共同促进新能源商用车换电车型推广应用与城市级换电服务网络持续布局。

在奇瑞商用车副总经理兼研发中心总经理周定华、奥动新能源总裁李一秀的见证下，开瑞新能源常务副总经理赵维华、奥动新能源高级副总裁杨烨分别代表双方签署战略合作协议。

出席仪式的其他嘉宾还包括：奇瑞商用车副总经理兼开瑞新能源总经理胡湘成、开瑞新能源副总经理兼好用汽车租赁公司总经理张家贵、奇瑞商用车新能源研究院电源系统部部长赵国华、海豚车型项目总监蔡亚兵、开瑞新能源营销公司市场部总监卢华平，奥动新能源企业发展副总裁兰志波、营销中心总经理杜增勇、合肥公司负责人刘那、车企合作部商务经理陈伟杰，国轩高科第一事业部副总监胡涂。

签约仪式结束后，开瑞新能源与奥动新能源双方就海豚EV换电技术开发、优优EV换电合作等议题进行深度会谈。根据双方达成的协议，开瑞新能源与奥动新能源将共同合作开发电动车换电车型，实现5年内累计投放、推广新能源汽车换电车型10万辆。首批合作车辆2000台，将在珠三角、长三角、成渝区域等主流市场布局分批落地，并在合肥、芜湖、贵阳等地建立示范运营中心。

赵维华表示，开瑞新能源为奇瑞控股集团下属企业，承接奇瑞集团新能源商用车业务，主要产品面向新能源物流车市场、网约车领域，为客户提供平台运力一体化、产业生态一体化、服务数据平台化的解决方案。业务涵盖了车辆销售、租赁运营、金融、售后和大数据平台服务，可通过自身及整合内外部资源形成系统性解决方案。近期，开瑞新能源正开展电池银行等生态链战略，实现基于全生命周期管理的电池梯次利用，与奥动新能源的发展战略不谋而合。

李一秀表示，奥动新能源是全球换电模式开创与引领者，21年来一直专注新能源汽车换电技术研发及换电站网络商业运营，为新能源汽车发展提供绿色能源服务。奥动新能源换电站已实现多品牌车型共享20秒极速换电，覆盖全国23座城市，投运338座换电站，形成城市级换电服务网络，是目前国内最大规模的换电商业运营平台。

中科院院士、清华大学教授欧阳明高在商用车电动化三大路径中曾提到，换电的最佳用场景在商用车。在商用车领域，产品属性使然，存在电池容量较大、电池成本较高、作业路线较为固定等特征，使得在商用车电动化转型中，采用换电模式补能优势尤为明显，具体体现在补能效率、车辆购买成本、土地坪效等众多方面。

电动化大潮下，随着政策、资本、市场的多方对换电模式的重视，换电产业已进入快速发展期。

作为全球领先的智慧能源服务平台，奥动在商用车与乘用车双管齐下，累积了丰富的商业化实践经验。今年奥动发布的5年规划中明确，到2025年，将在全国范围内布局10000座换电站，形成1000万辆新能源汽车的服务能力，打造全球最大规模的城市级换电服务网络。

展望未来，奥动将继续保持开放共赢的姿态，持续加大与国内外主流车企、电池企业、车辆运营企业等产业伙伴的深度合作，共同实现以换电模式让新能源汽车用户提升补能体验、让电池发挥出最大价值的使命。

奥动，换出一片蓝天。

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