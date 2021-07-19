合肥2021年7月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月17日，由中国奶业协会主办、荷兰皇家菲仕兰作为支持单位之一的第十二届中国奶业大会暨2021中国奶业展览会在合肥滨湖国际会展中心开幕。本次大会期间，菲仕兰还举办了以“自然滋养、绿色发展、和谐共赢”为主题的分论坛，分享荷兰最大奶农合作社150年的发展经验。荷兰王国驻华大使馆动植检参赞卡雷尔、荷兰皇家菲仕兰中国高级副总裁杨国超出席活动并致辞。

将百年荷兰奶业经验推向中国



荷兰王国驻华大使馆动植检参赞卡雷尔致辞

众所周知，荷兰是全球奶业最发达的国家之一，也是世界著名的荷斯坦奶牛的发源地，在奶业方面积累了丰富经验。荷兰王国驻华大使馆动植检参赞卡雷尔在致辞中指出，合作社的组织形式对荷兰奶业的成功来说至关重要，从而使荷兰成为世界上最大的乳制品出口国之一。他表示：“以菲仕兰为代表的荷兰奶业积累了丰富的经验，也通过‘菲常奶农’这样的一对一帮扶项目，为助力中国奶业发展做了很多扎实的工作。我们愿意贡献荷兰智慧，分享荷兰在合作社和奶业方面的先进经验。”

荷兰皇家菲仕兰不仅拥有150年的悠久历史，更是荷兰最大的乳制品企业、世界十大乳制品企业之一，在欧洲有两万名会员奶农和一万多个自家牧场。菲仕兰不仅拥有荷兰本土近80%的牧场，更深入参与到奶牛养殖、原奶采集、乳制品加工、包装、分销等环节，把优质营养的乳制品送达消费者手中，构建了“从牧场到餐桌”的全产业链体系。



菲仕兰力推可持续发展的奶业全产业链经验

菲仕兰中国奶业发展经理乔汉斌分享了菲仕兰奶农合作社的成功经验，其核心是构建利益联结体。两万多名菲仕兰奶农既是原奶的供给方，又是公司的“老板”，其收益来自原奶价格支付和公司利润分红。由于公司业绩与奶农收益成正比，原奶和产品的高品质是双方的共同追求。为了充分保障奶农的利益，菲仕兰提供高于市场平均值的牛奶保证价，更通过开发衍生品和优化产品组合实现牛奶价值最大化。在菲仕兰的收益体系中，除了将55%利润用于产品研发和战略投资外，剩余45%的利润均以分红形式分享给奶农。

菲仕兰一贯重视与学术组织进行创新合作。在荷兰瓦赫宁根大学的校园里，菲仕兰设立了创新中心，积极将研究成果转化为产品研发的强大支持。进入中国十余年来，菲仕兰积极推动产学研“金三角”的合作模式在中国的运用，通过菲仕兰营养学苑为营养学科的专业人士搭建了学术交流的平台，将全球营养研究的最新成果带到中国。

减少碳排放 力推可持续发展

菲仕兰作为合作社型的乳企，一直与11000名会员奶农共同致力于减少牧场碳排放，并采取了多种有效措施。菲仕兰会员牧场在奶牛饲料、育种、牧场粪便处理等多方面推行了多项创新举措。菲仕兰也开发并引入多种数字化工具，帮助奶农了解牧场碳排放情况及减少碳排放将带来的经济效益。与此同时，菲仕兰从生物多样性、动物福利、奖励体系三方面持续改进。2018年，菲仕兰联合荷兰瓦赫宁根大学、荷兰合作银行和世界自然基金会共同设计并引入了生物多样性监测项目，了解会员牧场的生物多样性状况。菲仕兰关注奶牛、犊牛的生存环境，提高动物福利以提升产奶质量和数量。作为菲仕兰Foqus质量管理体系的一部分，相应的奖励体系将奶农的收入更好地与其可持续发展的表现挂钩，激励奶农的参与。

菲仕兰还持续发力绿色清洁能源的生产，帮助会员牧场安装了小型风车及太阳能电池，而利用风能和太阳能产生的清洁能源，除了供奶农生产使用外，菲仕兰也会向其购买使用。近日，菲仕兰在提高牛奶运输的可持续性方面更进一步，首批50吨载重的氢动力奶罐车在荷兰格罗宁根地区投入使用，而将其向荷兰全国推广的可能性也在积极调研中。

今年两会期间，“碳中和”成为了中国未来几十年的基本国策，各行各业都顺应节能减排、绿色低碳的发展潮流。本次大会还围绕奶业对碳中和的贡献展开了讨论。乳制品包装是重要切入点，可回收、可降解、可复用的绿色环保包装成为了未来趋势。菲仕兰积极实施“北极星计划”，生产环节使用可再生能源代替化石燃料，减少碳排放，并在多款产品中采用100%可回收的PET瓶，逐渐使用纸质吸管代替塑料吸管，有望减少20%的塑料消耗量。菲仕兰力争在2050年，所有包装可循环利用，为实现碳中和贡献奶业力量。

作为一年一度的行业性交流盛会，众多企业高管与行业专家共同围绕可持续奶牛饲养实践、数字化技术打造智慧牧场、牧场管理的可持续发展策略等议题建言献策。国家奶牛产业技术体系首席科学家、中荷奶业发展中心主任李胜利针对后疫情时期中国奶业的绿色发展作了汇报。他认为：在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的格局下，中国奶业应该加大产业链一体化和奶源上游建设，把握奶业发展的周期，提升奶制品加工水平，实现中国奶业从规模化、机械化向智能化、优质化方向的转型升级。



荷兰皇家菲仕兰中国高级副总裁杨国超致辞

菲仕兰中国高级副总裁杨国超表示：“今年是菲仕兰成立150周年。在过去的一个半世纪里，菲仕兰探索和积累了丰富的全产业链协同发展的经验。秉承‘自然滋养’的理念，菲仕兰不仅要把优质的产品提供给中国消费者，也愿意同中国同行分享经验，助力中国奶业实现可持续发展。”2020年，菲仕兰发起的“菲常奶农”便是对中荷奶农结对帮扶计划的再次升级，充分发挥荷兰奶业全产业链管理的经验，围绕国内奶牛养殖中的‘草、料、管、养、病’进行一对一交流，助力中国奶业发展提质增效，切实提升了奶农的实际收益。菲仕兰还通过加强国内奶业产业链利益联结，在规范化、标准化基础上促进家庭牧场发展，融合新技术、新业态、新模式，为国内奶业供给侧结构性改革贡献力量。

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