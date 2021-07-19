中国海口2021年7月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 致力于满足全球眼科、神经和精神系统疾病治疗需求的临床阶段创新生物医药公司 AffaMed Therapeutics（以下简称 "AffaMed"）于近日参加“2021年视觉健康创新发展国际论坛”，并宣布与温州医科大学附属眼视光医院及海南（博鳌）国际眼视光眼科医院（以下合称“温眼”）签订战略合作协议，温州医科大学附属眼视光医院总院长瞿佳教授、海南（博鳌）国际眼视光眼科医院院长及温州医科大学附属眼视光医院副院长陈蔚教授和 AffaMed 首席执行官赵大尧博士共同出席了签约仪式。

AffaMed 首席执行官赵大尧博士表示：“AffaMed 专注于眼科等重要领域，不断发掘眼病的创新疗法。非常高兴能够与瞿佳院长和陈蔚院长及团队密切合作，依托温眼的强大临床、教学、研发实力和博鳌的创新平台，积极探索与国际接轨更前沿的创新渠道，在产业政策的大力扶持和多方的合作下，加速实现创新眼科药品和药械的引入，造福广大眼病患者。”

温州医科大学附属眼视光医院瞿佳总院长表示：“随着人口老龄化进程加快以及国民对眼健康需求的不断提高，国内眼病防治工作依然任务艰巨，而伴随生活水平的不断改善，患者对有效治疗方案的认识和获取途径也在不断增加。通过此次与 AffaMed 的战略合作，我们将携手推进创新眼病疗法，特别是白内障等眼科手术及术后眼部用药领域的临床应用。”

海南（博鳌）国际眼视光医院院长及温州医科大学附属眼视光医院副院长陈蔚教授表示：“作为博鳌乐城国际医疗旅游先行区推出的首个超级专科平台，眼视光眼科医院将在继续依托温医大眼视光大平台的基础上，借助先行区相关政策的大力扶持，与 AffaMed 开展合作，推进临床研究和学术交流，引入更多先进创新疗法，更好助推中国眼健康行业的发展，帮助广大眼病患者重现精彩视觉。”

AffaMed 此次与温州医科大学附属眼视光医院及海南（博鳌）国际眼视光眼科医院眼科中心的战略合作将充分发挥双方优势，依托海南博鳌进口药械先行区的政策优势，在共同推进海南省医疗健康产业的发展，引进一系列国外创新、独特的高科技产品，开展相关领域研究和学术交流活动，共同培养一线临床医生及技术人员等方面开展积极合作。

AffaMed Therapeutics 与温州医科大学附属眼视光医院及海南（博鳌）国际眼视光眼科医院签订战略合作协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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