抢先拿到“王牌”，为什么是这五座城市？赵萍旅游_手机网易网

争了快两年的国际消费中心城市，向前迈出一大步。 7月19日上午，商务部在京召开培育国际消费中心城市工作推进会。会上，商务部部长王文涛宣布，经国务院批准，在上海、北京、广州、天津、重庆，率先开展国际消费中心城市培育建设。 商务部将按照国务院部署，会同相关部门，印发培育建设总体方案，建立培育建设工作部际联席会议机制。 五个培育城市要切实履行好培育建设主体责任，加强组织领导，高标准编制实施方案，完善政策措施，做好宣传引导，确保培育建设各项任务落地见效。 此前，包括北上广深四大一线以及成都、杭州、武汉、南京等明星城市在内，超过20座城市都加入到申报队伍中，热情高涨，希望拿下“国际消费中心城市”这一王牌，实现现代国际化大都市的一大核心功能。 此番五城率先“开建”，业内人士普遍认为有着“试点”的意味，“消费还是一个难题，先把这个事情推着走。” 时间线 2016年，国务院办公厅发布《关于进一步扩大 旅游 文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》，提出“积极培育国际消费中心城市”。 2019年10月，商务部等14个部门联合出台《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》，明确利用5年左右时间，“指导基…