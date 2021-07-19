阅读雨城丨在老西城，看时光留过的痕迹_腾讯新闻

1939年的雅安县县城 雨城区老西城，一座用千年时光堆积而成的老城。 灰色的五、六层高的楼房，雨水过后斑驳的墙，木墙灰瓦的老屋，都无声地述说着它的“老”。 自2006年，雅安市雨城区拉开城市建设大幕，许多人家陆续搬离老西城，搬到了新区的电梯高楼，老西城由此冷清了，残旧了。但是，许多人和我一样，时常会在梦里回到西城的老街、老院、老房子和绿树掩映的阴凉里。偶尔也要到老西门走一趟（在这里，我更愿意写成“去��”）。老城区的商铺依旧开着，夜晚依旧灯火璀璨，依旧人来人往。一座有1000多年历史的老城，不是搬离了就会残破下去，它的温度一直都在。那些积淀下来的“点点滴滴”会告诉人们，它的文脉、它的包容跃然呈现，生生不息，如时光中捞出的痕迹。 1939年的雅安街景 @老石梯 南门坎的石梯无声地告诉我们，老西城始建于1008年。 宋朝时代，茶被纳入国控物资。宋朝廷以茶易马，老雅州的政治、经济、文化中心便从严道县（今荥经）迁到多营，又从多营迁到了苍坪山脚下，时间是1008年（北宋大中祥符年间）。历时八年，1016年完成，这座城名叫“雅州”。 宋、元、明、清、中华民国，它都是西部重镇，州、府、县治所所在地，…