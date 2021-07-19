2021新风口在哪儿？旅游、5G正当红 聚美旗下街电投射本地生活“生态圈”_商讯_产经频道首页_财经网 CAIJING.COM.CN

“站在风口,猪都能飞起来。” 雷军这句广为人知的金句,正道出行业风口的重要性——乘风而起,拓土开疆,方能把握提升影响力与贯通新格局的最佳时机。 2021年即将过半,是时候盘点那些“乘风破浪”的行业了。 被 重新定义的城市生活 2018年,阿里正式成立本地生活服务公司,剑指以新零售+本地生活来“重新定义城市生活”。 如今,社区团购异军突起、新零售持续走热,6月9日凌晨,生鲜前置仓代表公司每日优先、叮咚买菜前后脚递交招股书,显现其火热势头。本地生活渐渐形成一个个“生态圈”,服务每个人。 艾瑞咨询数据显示,2025年中国本地生活服务市场规模将会增长至35.3万亿元。 而近日,阿里公开表示将大力建设饿了么为本地生活服务的入口心智,快手则在微信端上线团购小程序“吃喝玩乐在快手”、共享出行企业哈啰也已推动“基于出行的本地生活共享生态平台”落地……这是一块巨量级的“大蛋糕”,也是各路巨头必争的新战场。 高频需求与精准卡位市场服务,让这块蛋糕足以容纳更多企业。“感觉有越来越多企业‘围着你转’,就是这种感觉”,网友陈思说道,“生活确实更便捷了。” 有人曾质疑“新零售走下坡路”,但名创优品却“打脸”证明…