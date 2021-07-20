华侨城(03366.HK)成立基金投资于科技、文化、旅游、大众消费等领域-港股-金融界

【财华社讯】华侨城（亚洲）(03366.HK)公布，于2021年7月19日，集团就成立基金订立有限合伙协议。所有合伙人对基金认缴出资总额为10亿元( 人民币 .下同)。华侨城华鑫、深圳华侨城港亚、紫荆华通、南通产业、南通苏通及义乌金融认缴的出资额将分�为1000万元、3.9亿元、1000万元、3亿元、2亿元及9000万元。 华侨城华鑫将为基金的普通合伙人、执行事务合伙人及管理人，紫荆华通将为基金的普通合伙人及执行事务合伙人，深圳华侨城港亚、南通产业、南通苏通及义乌金融将为有限合伙人。 基金的期限将为十年，经基金�询委员会半数以上成员同意后可延期一年，经�询委员会全体成员同意后可进一步延期。 基金投资 期限为三年，自中国 证券投资 基金业协会备案之日起计，经普通合伙人同意后可延期不超过一年。 基金之目的为进行投资，以为所有合伙人获取良好的投资回报。基金之投资范围是主要投资于科技、文化、旅游、大众消费等领域的子基金及可带来高回报的合作投资项目，不少于75%的投资资金应投资于新设立的子基金，其中主要包括：(1)国�顶级综合性子基金；特色产业子基金，重点投资于先进�造业、 医疗健康 、能源环保…