迪拜公布开放国际旅游一周年成绩单：370万游客到访迪拜旅游局客源国旅游业旅游_手机网易网

迪拜 旅游业 的复苏正在加快 迪拜 旅游局 7月20日对外公布的最新数据显示，从2020年7月至2021年5月的11个月期间，迪拜共计接待370万海外过夜游客。尽管疫情肆虐，迪拜去年7月7日向国际游客重新开放边境，并吸引了越来越多游客前往。根据迪拜旅游局公布的数据，迪拜在2020年7月至12月期间接待了170多万来自已开放市场的游客，2021年前5个月又接待了200万游客。 “最新数据显示，尽管目前国际市场面临挑战，但迪拜旅游业的复苏正在加快。”迪拜王储兼政府执行委员会主席哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆表示，日益增长的复苏势头不仅反映了迪拜旅游业的硬实力及其客源市场的多样性，而且也反映了在瞬息万变的全球环境下迪拜经济的复原力和灵活性。 据其介绍，过去一年，传统主要客源市场的国际旅行限制影响了行业的整体表现，但印度和英国等大本营在这一时期仍占据主导地位，与俄罗斯、巴基斯坦和埃及一同跻身前五大 客源国 之列。另外，独联体国家，如哈萨克斯坦和乌克兰，以及东非市场的埃塞俄比亚和苏丹等客源市场都显示出强劲的增长潜力，有望跻身迪拜前15大客源国之列。 迪拜复苏战略目前看来行之有效。…