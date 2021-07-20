多家高端酒店布局暑期“夏令营”赛道夏令营度假柏悦酒店酒店三亚凯宾斯基酒店_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）随着暑期的到来，各种层出不穷的 夏令营 产品也变得多了起来。7月20日，北京商报记者发现，近期有不少高端 酒店 都推出了暑期夏令营活动。 据了解，位于城郊的北京日出东方 凯宾斯基酒店 日前就推出了"天文夏令营"、"水上潮玩运动夏令营"等暑期产品。与此同时，不仅仅是郊区，最近一些城市中心商务酒店也将目光投向了该领域。例如，北京嘉里大酒店在暑期就推出了"欢乐夏令营"活动，该活动包含很多运动项目，由专业外教进行指导，同时，针对不同年龄段的儿童提供了两组课程。 此外，北京商报记者还发现，目前包括北京、上海、杭州等大城市均有不少商务酒店涉足该领域，此外像热门 度假 目的地 三亚 的高端酒店也加入了其中。据了解，杭州城中香格里拉在暑期推出了"小小飞行员航空营"。另一边，三亚太阳湾 柏悦酒店 也推出了3天2晚夏令营亲子礼遇，报名的儿童可参加航模绘画、骑行专家等活动。 在业内人士看来，各家高端酒店推出夏令营活动，加速抢夺暑期客源，是疫情变化后市场的一种调节，这些酒店也意在弥补商旅客群缺失之后的这部分市场。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网…