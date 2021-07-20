夺命矿洞：河南废弃金矿遭遇非法“洗洞”已致7死_凤凰网

一处狭窄的废弃矿洞，夺走了一家三口的性命。 7月6日，河南省三门峡市涧里村扎扎沟山，李栋良上山找牛迟迟未归，妻子和儿子上山寻人，之后三人被发现倒在一处废弃矿洞中。 曾到现场救援的死者亲属刘红军称，当时洞中有“怪味”，现场多人出现头晕、恶心等不良反应。三门峡市中心医院为李栋良出具的急救病历显示，洞口及洞中有大量刺鼻异味，现场警察和群众均有不同程度身体不适，环境不安全。患者疑似氰化物中毒，具体情况警察已介入调查。 多名现场人士向记者回忆，在矿洞内发现用于“洗洞”的电线、水管等物品。参与救援的一名医生推断，洞内的异味源于“洗洞”使用的剧毒化学品残留。 事发后，警方向死者家属出具了立案告知书，“涧里村以其他危险方法危害公共安全案一案，我局认为案件事实存在，符合立案条件，现已立案侦查。” 新京报记者实地调查发现，这起看似意外的事故背后，暴露了当地的非法“洗洞”乱象。一些不法分子为了利益，私自购买氰化钠等提金药剂，在金矿尾矿中“淘金”，这种行为在当地民间被称为“洗洞”，而洗洞残留的“毒气”也成了致命隐患。 调查中记者发现，事发矿山周围，依然可以找到不少发电机、电线等洗洞工具。此外，理应严格管制的剧…