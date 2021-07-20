捷途汽车，以用户思维构建“旅行+”生态圈_河北新闻网

捷途汽车，以用户思维构建“旅行+”生态圈 2021-07-20 10:58:27 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 伴随着中国汽车消费市场的成熟，90后和Z世代登上汽车消费的主舞台，积极拥抱新的消费群体，建立以用户为原点的精细化生态运营势在必行。虽然此事说易行难，但也不乏有企业先行一步，打造出行业范本。 以用户为原点，做传统车企中的“新势力” 惯性思维中，用户运维似乎是“新势力”的强项，捷途汽车却凭实力打破了这一固有认知。在捷途汽车的用户群中，年龄35岁以下的用户超60%，用户转介绍率达30%，年轻的用户生态和高粘性互动，使得捷途汽车成为传统车企中的“新势力”，也铸就了品牌独一无二的护城河。 身为年轻品牌，捷途汽车没有历史包袱，把用户当作朋友和家人，更愿意走入用户内心。捷途汽车副总经理、营销中心总经理李学用经常出现在车友会的粉丝群中，还通过微博平台与用户沟通互动，听取用户心声，第一时间了解用户真正的需求和反馈。 除了日常交流，在特殊时期，捷途汽车更是把用户的利益放在首位，疫情期间，免费为车主发放口罩100万+，并拿出3600万元，免费为车主升级车载新风系统，加码安全出行。 真诚的交流必…