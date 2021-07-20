青藏铁路通车15年已成为人尽其行货畅其流的幸福路

记者近日从中国铁路青藏集团有限公司获悉，到今年7月，青藏铁路迎来全线通车运营15年。自青藏铁路全线开通运营以来（截至2020年12月），青藏集团公司累计运送货物6.16亿吨，累计运送旅客2.58亿人次，形成了“人尽其行、货畅其流”对内对外开放的新通道。 2006年7月1日，经过13万名建设者5年艰苦卓绝的奋战，克服了高寒缺氧、多年冻土等世界性难题，举世瞩目的青藏铁路全线通车运营，创造了线路最长、海拔最高、环境最为恶劣等多项世界纪录。 15年间，青藏集团公司加快推进铁路建设发展，继青藏铁路格拉段开通运营后，先后建成投产拉萨至日喀则、敦煌铁路、格库铁路，完成青藏铁路新关角隧道、格拉段扩能改造项目。管内铁路运营里程从1959年的121公里扩大到2020年的3656.98公里，铁路运营里程增长近30倍。货物运送量由2006年的2491万吨增长到2020年的5019.8万吨，旅客运送量由2006年的648.2万人次增长到2019年的2589.5万人次。作为青海省地标性工程的西宁站，全年旅客发送量也从1959年的18万人次增加到2019年的923万人次。 如今，青藏铁路这条世界上海拔最高、线路最长…