邦耀生物公布基因治疗地中海贫血的多中心临床研究初步数据

上海2021年7月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由解放军联勤保障部队第923医院和上海邦耀生物科技有限公司合作开展的“经γ珠蛋白重激活的自体造血干细胞移植治疗重型β-地中海贫血（地贫）安全性及有效性”临床研究又传来好消息，又一名患儿通过基因编辑的方式告别地贫，至今已有三名患儿在基因编辑技术的帮助下摆脱输血。接下来，这一研究项目的对象年龄将进一步扩大到35岁，有望让地贫移植领域的“老大难群体” — 大龄及配型无望的患者受益。

广西已通过基因疗法救治三名患儿

该临床试验为多中心临床试验，先后在中南大学湘雅医院和923医院开展。2020年7月22日，邦耀生物报道了与中南大学湘雅医院合作开展的该项目取得初步成效，治疗的两名患者经治疗后已经摆脱输血，目前随访期已经超过一年，总血红蛋白仍然维持在正常范围内。目前，邦耀生物正在全力推进新药申报的进程，力争早日实现新药的上市，造福更广泛的重型地贫患者人群。

本次923医院的临床试验结果，为研究团队带来了更多的惊喜。因为该院儿科团队的密切配合，三例患儿移植后都没有发生感染。该院儿科主任王丽介绍，儿童用药跟成人不一样，需要按体重计算剂量，并发症也与成人不同。只有将每一个细节都做精准，才能让孩子们顺利度过感染、药物毒性、造血和免疫重建等重重难关。

基因疗法有望在遗传性血液疾病治疗方面发挥重大作用

造血干细胞移植是目前唯一能根治重型地中海贫血的方法。对于患者来说，通往治愈的路是寻找跟自己配型相同的人，然而不是所有人都有好运气。现在，他们面前又多了一条路 — 改变自己的不良基因。

第923医院血液科的张新华教授介绍，组成人体血红蛋白的主要珠蛋白链，在出生前后存在一个神奇的变化 — 胎儿期为α珠蛋白链和γ珠蛋白链，出生后不久就转变成α珠蛋白链和β珠蛋白链。因此，对于β珠蛋白基因缺陷导致的β地贫，可以通过唤醒出生后“沉默”的γ珠蛋白基因，恢复到胎儿时期的造血特点，从而达到治疗的目的。



基因治疗原理

这个操作类似于“开关”原理，重新打开出生后即被关闭的γ基因，来替代不作为的β基因。这就需要动用基因编辑技术。

该项目目前应用的CRISPR/Cas9“基因剪刀”技术由法国和美国的两位女科学家发明，可实现对DNA的定点切割。在切割的地方，科学家们可以精准地改变生物的DNA，改写生命密码。这两名科学家因此获得了2020年诺贝尔化学奖。诺贝尔委员会在官方颁奖词中表示，“CRISPR/cas9基因剪刀彻底改变了分子生命科学，可能使治愈遗传性疾病这一人类梦想美梦成真”。

基因编辑有望让大龄患者告别地贫

近期发布的《中国地中海贫血蓝皮书（2020）》显示，截至2021年4月1日，全国累计完成的地贫造血干细胞移植不足4000例，其中大部分是同胞全相合移植。

张新华介绍，全相合移植已经很成熟，具有很高的成功率。然而，成功率与患者年龄密切相关 — 年龄越小，成功率越高；反之，受到输血次数多、铁过载和脏器功能受损时间长等因素的影响，成功率随之降低。因此，大部分开展移植的医院更愿意接收10岁以下的患儿。半相合移植则由于排异风险等问题，只有长期开展地贫造血干细胞移植、具有丰富临床经验的移植团队才能进行，因此推进缓慢，完成的例数相对更少。

广西从2010年启动《广西地中海贫血防治计划》，并实施重型地贫“零出生”计划。经过十年攻坚，已大幅度减少重型地贫胎儿的出生率。

十年间，政府一边大幅降低重型地贫儿的出生，一边大力推进地贫移植技术，取得了显著成效。然而，2010年以前出生的地贫患者已经超过10岁了，随着年龄的增长，他们治愈的难度也越来越大。“换句话说，好做的患者几乎已经做完了，剩下的大孩子以及找不到合适供者的患者，需要给他们找一条出路。”第923医院的张新华教授说道。基因编辑技术给这些患者打开了一扇门，这一项目现阶段的对象是5~15岁的患者，下一阶段年龄将扩大到35岁。

“基因治疗毕竟是一个全新的东西。”张新华教授坦言，“基因编辑这件事到底会带来哪些难以预料的后果，目前确实是未知的。因此，对这些病例的观察周期将长达数年。”

聚焦基因领域，邦耀不断突破升级

在先前的研究中，邦耀生物科学家团队在基因编辑工具开发和基因治疗地中海贫血领域，已经持续取得一系列突破性进展，该项目利用基因编辑技术重新开启胎儿期的γ珠蛋白的表达，代替有缺陷的β珠蛋白，很有可能成为治愈地贫患者的治疗方案之一。

以基因治疗与细胞治疗为代表的医药领域正面临着前所未有的机遇，是未来十年在医药领域的重大突破方向。邦耀生物始终致力开发基因治疗创新药物，自成立之初就确立了“立足中国，布局全球，造福全球”的国际化战略，以满足中国及全球快速增长的医疗市场，为那些急需革命性基因疗法的病人带来佳音。邦耀在产品线选择、技术平台等方面均具有差异化竞争优势，针对核心管线产品–基因治疗β地贫，邦耀生物克服行业壁垒，既全面掌握基因编辑技术，又深入理解造血干细胞编辑策略，进而不断优化工艺，使基因编辑造血干细胞在治疗过程中的关键问题迎刃而解。

部分内容来源于南国早报客户端，由张若凡记者撰写。

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邦耀生物公布基因治疗地中海贫血的多中心临床研究初步数据 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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