贝索斯圆梦之际 民主党议员主张征收“太空旅游税”贝索斯nasa征收旅游_手机网易网

财联社（上海 编辑 夏军雄）讯， 北京时间7月20日晚间，世界首富杰夫· 贝索斯 和他的蓝色起源公司完成了首次太空飞行，贝索斯等四人搭乘“新谢泼德”号载人飞船成为最新一批太空旅客。就在“新谢泼德”着陆后不久，俄勒冈州民主党众议员Earl Blumenauer宣布，他正在制定一项针对太空 旅游 的新税收计划。 Blumenauer表示，太空旅游不应成为富人的免税项目，正如普通的美国人在购买机票时要交税一样，那些亿万富翁飞到太空却没有进行任何科学活动，他们也应该交税。Blumenauer补充称，他并不反对太空创新，但如果目的仅仅是为了旅游或娱乐，而不是进行科研，那么就必须（通过交税）来支持公众利益。 Blumenauer主张对太空旅游征税的另一大理由是，他担心太空旅游会对环境造成负面影响，他在新闻稿中指出，虽然太空旅游的支持者认为，洲际民航飞行产生的碳足迹和太空旅游接近，但洲际民航飞行携带的乘客数量明显更多，飞行距离也远得多，若以人均计算，太空旅游所产生的碳排放量是洲际民航飞行的60倍，足以让一辆汽车环游地球一圈，是《巴黎协定》建议的碳预算的两倍多。 虽然Blumenauer还没有公布计划…