河南多地持续强降雨，多个旅游平台紧急出台退改措施机票强降雨途牛火车票携程_手机网易网

中新经纬客户端7月21日电 近期，河南发生持续 强降雨 ，影响出行。中新经纬客户端注意到，去哪儿、 携程 、同程、小猪民宿等多家旅游平台紧急出台退改应急措施。 针对河南暴雨，携程、同程、穷游网、小猪民宿等发布相应免费取消政策。 在酒店产品方面，携程提出，下单日期为7月20日前，入住日期为7月20日和7月21日，入住酒店属于河南省内，可申请因当地暴雨天气免费退订，退订损失将由平台承担。 度假产品方面，携程明确，订单出发日期为7月20日和21日，因河南当地灾情无法前往或前往过程中遇阻，可凭相关交通(如 机票 或 火车票 )取消证明等材料，订单费用一律无损全退，损失将由携程承担；已在河南当地的行中订单，因雨情景点关闭或交通中断导致行程被迫终止，无法继续后续行程，订单中未使用资源可一律无损全退，损失将由携程承担。 火车票产品方面，携程提出，根据铁路总局已公布受雨情影响停运车次，可在订单内申请免费退订，如无法免费，可立即联系携程客服协助操作。 同程艺龙、同程国旅应急预案涵盖酒店、景区、交通和团队游四方面。 酒店方面：在7月20日前(含7月20日)通过同程艺龙各平台下单，且入离日期在7月20日-7…