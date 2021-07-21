携程、去哪儿、飞猪宣布针对河南暴雨推出酒店、机票退改保障措施-科技频道-和讯网

实时解析：上证未创新低，反弹能否如期而至？查看> 蓝鲸TMT频道7月21日讯，河南省水利厅消息，河南省从7月21日02时30分起，将水旱灾害防御II级应急响应提升为I级应急响应。 去哪儿数据显示，截至7月21日10时，受暴雨影响，郑州进出港航班变化量是上周同期的3倍，机票提退量升至上周同期的9倍。铁路方面，据去哪儿不完全统计，7月21日，西安、成都方向前往郑州方向的高铁、普速列车全面停运；武汉前往北京方向高铁也已全面停运；仅北京西站就有71趟始发列车停运。 在线 旅游 平台去哪儿于7月21日宣布，延长通过平台预订河南省酒店旅客的免费取消期： 7月20日（含当天）之前通过去哪儿平台下单河南省内酒店，入住日期为7月20日-22日的用户，如因暴雨原因影响行程，均可致电95117联系客服申请免费取消。与此同时，去哪儿平台已经收到包含 东方航空 ( 600115 , 股吧 )，海南航空、深圳航空、山东航空等十几家航空公司应对郑州暴雨的退改政策。平台将严格依据民航铁路政策，为旅客办理机票、火车票的退改。 携程亦一直密切关注本次河南雨情和汛情动态，确保第一时间为用户提供更优质的服务。携程针对当前情况…