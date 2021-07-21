塞浦路斯利马索尔2021年7月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 传奇游泳运动员尤利娅·埃菲莫娃（Yuliya Efimova）成为InstaForex品牌大使，同时也是InstaForex名人堂最耀眼的明星之一。即使在这一人才济济的名人堂中，尤利娅以6次世界冠军，10次欧洲冠军，以及在所有重大赛事中获得41枚奖牌而引人注目。



Six-time world swimming champion Yulia Efimova became an InstaForex brand ambassador

InstaFintech Group总裁Ildar Sharipov表示：“尤利娅·埃菲莫娃拥有代表我们价值观的一切。 这不仅体现在超越世界各地最强大对手的能力，也结合着最努力的工作和与粉丝分享100%的正能量。这种竞争精神和奋进精神的结合是难以经常看到的。这就是为何对于InstaForex而言，这几乎是一种绝配。我们非常荣幸能与一位最著名和最受欢迎的女运动员合作。”

尤利娅表示：“我从未做过网上交易。 然而，InstaForex提供的多样性与创新感觉的确令人印象深刻！ 因此，我很高兴能成为InstaForex的品牌大使，并希望为该品牌的成功做出一些贡献。”

此项合同的签署涵盖全球范围，这意味着会在多地激活，因此此次合作应该可以为InstaForex的客户和埃菲莫娃的粉丝带来极大的兴奋。

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世界游泳冠军担任InstaForex品牌大使 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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