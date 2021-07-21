臻和科技发布IVD整体解决方案，布局分子诊断自动化

无锡2021年7月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，“首届臻和IVD肿瘤精准诊疗大会”在无锡圆满召开。全国各地百余名专家学者和医疗同道汇聚一堂，共话精准诊疗，探讨分子诊断技术在肿瘤个体化治疗中的实践和价值。

会议特别邀请北京协和医院梁智勇教授、四川大学华西医院步宏教授、北京医院刘东戈教授、无锡市医学会胡建伟常务副会长担任大会主席。哈尔滨医科大学附属第一医院戚基萍教授、华中科技大学同济医学院附属同济医院王国平教授、河北医科大学第四医院刘月平教授、苏州大学附属第一医院郭凌川教授、江苏省肿瘤医院吴建中教授、无锡市第二人民医院张熔熔教授担任执行主席。

此次大会上，臻和科技首次发布了全新的IVD整体解决方案，包括自主研发的国内首款专注于结直肠癌的NGS伴随诊断试剂盒、Genecast Genius G1全自动样品处理系统，及Genecast INTEGRO V1.0 全自动生信分析一体机等产品。

迎难而上，打造IVD整体解决方案

分子诊断是精准医疗的基石。分子诊断的结果不仅能够助力疾病的精准诊断，还可为临床制定个体化诊疗方案、进行疗效判定及患者预后管理提供可靠依据。在肿瘤治疗过程中，二代测序（NGS）作为新的分子诊断技术，具有“通量高、灵敏度高、单位成本相对较低”等优势，检测方法逐渐从科研领域走向临床实际应用，并取得了令人瞩目的成果。然而，由于面临着实验室环境建设、人员配置、样本质量管控、生物信息分析、报告解读等方面的诸多挑战，大大限制了NGS检测在各级医院的开展。

秉承“以临床需求为导向”的发展理念，臻和科技针对NGS技术落地难的局面，积极打造出一整套完善、可靠且有创新性的IVD整体解决方案，真正实现了全流程自动化，其具有高效稳定、操作便捷、灵活可兼容等优势，全面助力NGS技术落地医院，加速分子诊断应用的发展。

打破困局，助力NGS技术落地医院

面对NGS落地难的种种痛点，臻和科技分别推出了结直肠癌NGS多基因伴随诊断试剂盒、Genecast Genius G1全自动样品处理系统以及Genecast INTEGRO V1.0 全自动生信分析一体机三款IVD产品，全面助力NGS技术在医院的落地。

此次发布的试剂盒是基于NGS平台的多基因位点的伴随诊断产品，可用于体外定性检测结直肠癌患者肿瘤样本中与靶向治疗密切相关的KRAS、NRAS、BRAF和PIK3CA基因的多种突变状态，筛选适合接受靶向药物治疗的患者，同时拥有检测全面、数据精准、兼容性好等优势，是首款NMPA批准注册的专注于结直肠癌的NGS伴随诊断试剂盒。



结直肠癌NGS多基因伴随诊断试剂盒

具体来看，在检测范围方面，该试剂盒能够一次性检测多个NCCN/CSCO指南明确建议的结直肠癌靶向药物相关基因位点；在检测准确率方面，该产品已通过多中心大样本注册临床研究的证实，与已上市产品或金标准方法进行比较，整体检测结果符合率超过99%；此外，该试剂盒兼容性更强，可匹配MiSeq Dx和NextSeq CN500高低两种通量的测序平台。

对于这款试剂盒的获批，北京大学肿瘤医院薛卫成教授认为，这说明国家、政府和行业主管部门已经做出了批示，这也标志着相应的检测技术能够合规、合法，而且非常便捷地应用到日常诊疗过程当中。

河北医科大学第四医院刘月平教授也在接受采访中表示，“目前新兴的分子诊断技术，比如说NGS检测，它覆盖的位点更多，臻和科技发布的这款结直肠癌试剂盒可以一次性检测多种生物标志物，在某种意义上实现了对肿瘤一次性进行平行检测，节约了患者珍贵的组织样本，能够更好地满足临床，或者说满足患者的检测需求。”

同时，NGS建库是获取高质量核酸测序数据的关键，在NGS检测全流程中占据重要一环，但该环节操作复杂、难度大，在一定程度上限制了NGS技术在医院的开展，实现NGS建库的自动化、标准化、简易化，尽可能地减少人为干扰是必然的发展趋势。



Genecast Genius G1全自动样品处理系统

臻和科技本次推出的Genecast Genius G1全自动样品处理系统采用集成化设计，预置高精密移液系统、PCR仪、恒温/震荡等功能模块，以及全面的防污染设置，NGS建库的各个环节大部分能在该设备上自动化完成，有效降低人员和实验室投入，全面提升实验室整体工作效率和运行稳定性。



Genecast INTEGRO V1.0 全自动生信分析一体机

除了试剂盒跟建库仪，本次发布的Genecast INTEGRO V1.0 全自动生信分析一体机是一款专门为肿瘤NGS实验室打造的高性能、全自动、可拓展的生物分析系统和数据管理一站式服务平台。它集数据管理、生信分析、结果展示、报告解读于一体，最大程度满足肿瘤基因检测对下机数据的质控管理、分析速度、报告解读等临床应用需求。同时，臻和科技自主开发的专利核心算法和安全存储技术，可以保障运行过程中的分析准确缓和数据安全。

精耕细作，提供更多个性化解决方案

在医疗品质以及技术提升的推动下，我国IVD行业飞速发展。目前，IVD在临床上的使用率极高，在肿瘤治疗领域的作用尤其明显。从市场需求来看，国内肿瘤患者体量庞大，随着抗肿瘤靶向药的陆续上市和人们对IVD市场认知程度的提高，伴随诊断在未来将有着巨大的市场发展空间。臻和科技也正在积极加速布局，这一战略布局不仅仅为行业带来了技术变革，促进了发展，更为改善肿瘤患者的生存质量创造了更多的可能，意义非凡。

正如臻和科技创始人兼CEO杜波先生在会上所言，“我们希望能够更好地为医院和医生赋能，借助更多的工具和手段对抗癌症，同时让患者拥有更好的治疗方式和生命质量。”杜波表示，臻和科技的使命是致力于提供最专业的精准诊断，成为癌症诊疗过程中值得信赖的决策伙伴。

从遗传早筛到分子诊断，从预后风险评估到动态复发监测至精准用药与耐药监控，臻和科技已经打造了全面、多元的肿瘤精准诊断产品，并不断以科技创新引领行业发展新趋势。随着本次大会的顺利闭幕，臻和科技开启了在IVD市场的全新启航。

工欲善其事，必先利其器。未来，除了在原有优势领域精耕细作以外，臻和科技还将按照“近期-中期-远期”的阶段规划IVD产品线，为肿瘤诊断提供更多的个性化解决方案，惠及更多患者。

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