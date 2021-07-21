疫苗覆盖率落后 台湾经济陷入“保五”苦战_《参考消息》官方网站

参考消息网 7月21日报道 台湾中华经济与金融协会副秘书长曾志超7月19日在台湾《联合报》发表文章《疫苗覆盖率落后 台湾经济陷入保五大作战》，全文摘编如下： 台湾出口表现亮眼，股市迭创历史新高，看似经济表现亮眼，然疫情冲击下，呈现外热内冷的情境。随着三级警戒多次延长，服务业业绩大幅萎缩，势将拖累整体表现，可否守住5%门槛有待观察。 台当局“主计总处”在6月初，也就是5月中疫情暴发初期过后的两周，公布的经济预测认为，2021年经济增长率高达5.46%。而晚半个月出炉的预测就保守许多了。6月17日台湾当局货币政策主管机关理监事会议的会后记者会参考资料指，台湾疫情在第四季逐渐获得控制，生活渐次恢复正常，全年经济增长率预测值为5.08%。 欧美各国逐渐解封，经济开始复苏，台湾制造业受惠于国际强烈需求，尤其电子业与国际运输业受益最大，出口屡创新高，达40年来难得一见的荣景；然而，在三级警戒下，台湾服务业许多经济活动戛然而止，餐饮、百货、旅馆、观光、补教、艺文、运动、客运与美容美发等行业都大受影响，营收下滑五成以上的比比皆是，许多业者干脆暂时休业。