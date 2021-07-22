拨开财务迷雾——如何辨别“伪成长性” 妙投公开课财务美团携程_手机网易网

出品｜妙投APP 作者｜丁萍 头图｜视觉中国 投资者依靠上市公司披露的信息来做投资决策。尽管大部分上市公司都能诚实准确地披露信息，但总有一些上市公司，会为了一己私利，采用各种 财务 诡计误导投资者。因此，能够看懂上市公司的财务报表，尤其是能够看懂财务报表数字背后的秘密，就显得非常重要。 但是，对很多投资者而言，财务报表就像“天书”。每个数字都能看懂，却无法通过财务数据了解财报背后的真相。 妙投擅长通过解读财报剖析企业的真实情况，拨开层层迷雾。妙投也会持续用同样的一套研究方法论，帮你看穿公司真相。因此，妙投推出妙投公开课。 本篇是妙投公开课的上篇——如何辨别“伪成长性”。成长性是评估企业质量成色的关键维度，高成长性企业更受投资者追捧。比方靠销售更多的服务或产品、提高产品或服务价格才能带来企业高质量增长，意味着企业的市场竞争力在提升。 但很多企业为获得市场青睐而采取会计操纵和舞弊，如靠新增产品或服务、外延并表等财务技巧带来的却是“伪成长性”。 接下来，妙投就来探讨一下带来企业“伪成长性”的5种方式。 1.新增产品或服务 新增产品或服务会带来营收暂时激增，该高增趋势一般会维持4个季度，之后会…