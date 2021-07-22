将“机票盲盒”引入健康发展轨道机票盲盒出行航空公司旅游_手机网易网

将“机票盲盒”引入健康发展轨道 2021-07-22 08:55:13 经济日报 暑期已至，为抢占高峰客流，多家 旅游 平台相继推出66元至99元不等的“ 机票 盲盒 ”。活动期间，消费者只需花不到100元的价格，就能购买一张随机目的地、随机日期的国内机票。具体能兑换哪个目的地，甚至什么时间出发，只有在“拆盒”后才知道。这种新颖的消费方式，受到不少年轻旅客追捧。 作为主要面向年轻消费群体的活动，“机票盲盒”受追捧的一个重要原因在于抓住了用户以小博大的心理，同时该活动支持不满意全额退款，对于用户来说既有新鲜感、神秘感，付出的成本代价也较小。而且，购买“盲盒”这一消费行为还自带社交属性，年轻人购买到较为满意的机票后，会将结果分享至社交网络，引发更多人关注。 从售卖方角度看，相对于为用户提供出游服务的功能，“机票盲盒”更大的价值在于招揽客源、激活潜在用户。低廉的 出行 价格，可能会激发原本没有出行计划的用户的旅游需求，售票平台和 航空公司 都获得了新的用户资源。对于旅游目的地而言，一些较冷门目的地，平时前往旅游的人较少，而购买了“机票盲盒”的消费者，本着不去就亏了的心理，往往会前去一游，这对…