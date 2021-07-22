文化搭台 经济唱戏 相约一场如愿以偿的旅行

中国西藏网讯 今年是中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年。为全面展示中国共产党带领西藏自治区日喀则市各族人民打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的伟大成就，突出西藏和平解放以来，在党中央的特殊关心下日喀则发生的翻天覆地的变化，加强珠峰文化旅游节的可持续发展，7月20日，第十八届珠峰文化旅游节招商宣传推介恳谈会在拉萨举行。 图为会议现场 摄影：王佳豪 图为会议现场 摄影：王佳豪 近年来，日喀则市以“珠峰之乡·云端冰川”旅游平台宣传为助力，大力推广丰富的文化旅游资源。珠峰文化旅游节作为日喀则文化旅游的盛会、宣传推介的窗口、合作交流的平台，目前已成功举办了十七届。 据了解，第十八届珠峰文化旅游节计划于8月7日在日喀则市开幕，以“世界之巅·如愿以偿的旅行”为主题。届时，将会有开幕式暨文艺演出、珠峰啤酒林卡节等16项活动集中举行。 图为会议现场 摄影：王佳豪 “举办珠峰文化旅游节的目的主要是为了带动乡村振兴发展，将日喀则乃至西藏自治区的农牧产品、文创产品、非遗产品等更好地推介出去，用旅游带动经济发展，促进农牧民群众增收。”第十八届珠峰文化旅游节相关负责人介绍，“希望可以通过此次会议，邀请更…