“领涨”国内二线城市 厦门房租为何一路上涨 中国日报网

“我朋友住在厦门海沧，去年房租还是每月2000元，今年已涨到3200元。”“刚刚大学毕业还在实习，工资到手还不够交房租”……近期，“厦门房租上涨过快”成为社交平台上网民吐槽的热点问题。 为何这里的房租在短时间内大幅上涨？是市场波动还是另有隐情？后续还会继续涨吗？新华每日电讯记者为此展开了调查。 “2008年我刚到厦门时，一室户隔断的‘自建房’一个月租金是180元，到今年初租金是260元，12年才涨了80元。但今年4月份，房屋转手给‘二房东’后，租金一下涨到了600元。”在厦门市海沧区新阳街道，某工厂的一线产业工人朱先生这样向记者描述近期厦门房租的涨幅。 朱先生现在月收入约为4000元，加上水电费，夏天房租开销可达1000元左右，占收入比接近四分之一，与自己刚到厦门时房租占收入比不到十分之一相比，确实贵了不少。 “现在‘二房东’也不愿跟我签合同，房租涨不涨就是一句话的事。”和朱先生的情况类似，厦门一些租客也向记者反映了“‘二房东’不愿与其签订合同”的情况。 有别于其他城市，厦门由“岛内”和“岛外”两部分构成，岛内的思明和湖里是“老城”，相较于岛外的海沧、集美、翔安和同安四区，社会资源和…