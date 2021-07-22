“2021年全球酒店品牌价值50强”权威发布 全季首次上榜 汉庭上升强劲

上海2021年7月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由英国权威品牌评估机构Brand Finance发布的2021年“全球酒店品牌价值50强”榜单（Hotels 50 2021）新鲜出炉。此次上榜的四大中国酒店品牌中，华住集团独占其二 — 旗下核心品牌汉庭再登榜单，居28位，排名较去年跃升8位，成为上升势头最为显著的品牌之一；全季更是首次上榜，位列第42位。在疫情及国际形势动荡的环境下有此突破，再度印证了华住的品牌实力和市场地位。



2021年“全球酒店品牌价值50强”榜单（Hotels 50 2021）

Brand Finance是全球领先的独立第三方品牌价值评估和咨询机构，该机构主要使用“特许费率法”（the royalty relief method），通过评估品牌强度、企业预计营业收入等数据最终确定品牌价值，基础数据主要援引自彭博(Bloomberg)，辅之以诸如Skytrax、Royalty Stat等权威数据库，专业性受到国际业界的广泛关注和认可。“全球酒店品牌价值50强”榜单自2016年发布开始，源自中国本土的酒店品牌排名一直不断提升、队伍不断壮大，标志着中国企业正在腾飞，中国服务业的强势崛起。

持续加强各品牌竞争优势，华住集团树立行业榜样

作为华住集团旗下的第一个品牌，目前汉庭在全国893座城市，已拥有超过2800多家门店，是市占率最高的经济型酒店品牌。作为专注为国人提供旅居服务的酒店品牌，汉庭近年来迭代焕新的步伐和频率不断加快，最新版本产品汉庭3.5实现智美升级，让人眼前一亮 — 产品引入“华掌柜”、“送物机器人”等科技元素，人性化服务不断加码，审美不断向年轻人靠近，满足住客对美好生活的向往。消费者口碑更印证了汉庭的品质和实力，据携程预订平台显示，全国已开业的汉庭3.5门店均分高达4.81，深受住客的喜爱。

而在经营上，汉庭通过“两低一高”，即：低投入、低售价、高回报的模式，以自助化，模组化，集采化的手段措施，实现极致的商业效率。目前，汉庭的单房造价（含公区）的成本控制在7.18万，低于众多同房价竞品，真正实现控本增效，让汉庭产品在全面升级的同时，仍能把握经济型优势。针对加盟伙伴最为关心的投资回报，汉庭也交出了一份亮眼的答卷 — 截止目前，全国汉庭RevPAR高于主要竞品26.4元，出租率则高出主要竞品13.1%，在经济型酒店赛道中全面处于领跑地位。

对比国民酒店汉庭，全季则更精准瞄向我国庞大的中产阶级群体。随着我国中产阶级比重提升，中端酒店市场的发展迅猛。目前，“中档头部品牌”全季已在全国31个省级行政区布局门店超过1200家。顺应消费升级趋势，全季新推出4.0全新产品，将东方文化中的精髓加入人性化的功能考量，融入现代化的舒适感受。客听、健身区、洗衣区的贴心设置，白茶、洗沐、香氛、茶具的细节呈现，并依托华住强大的数字化能力，给予用户多方位的旅途体验，让其每时每刻都呈现最佳状态。针对加盟商最为关心的投资回报与经营能力，全季品牌CEO沈怡均则表示：“全季品牌‘供应链和服务力’双管齐下，一直致力于在投资评测、项目筹建、酒店运营等全阶段持续为加盟商提供施工及物业推荐、经营服务指导、以及加盟费优惠政策，以高效服务和专业眼光赋能加盟商，实现双赢。”

诚意产品和经营带来了可观的市场表现。全季在21年二季度经营数据已经恢复到19年疫情前的同期水平，7月份整体出租率达到90%，整体RevPAR突破300元。在上海市场上，全季200家门店RevPAR均值更是达到了400元。同时，最新4.0产品造价优化至单房投入12万以内，4.0项目开业及签约数量已经突破600家，投资回报周期在4-5年，部分项目可缩短至3年，对加盟商来说亦是利好消息。对于全季未来的规划，华住方则表示，目前管道中有600多个项目，目标在未来三年内开业店数突破2500家，把南方市场、三四线下沉市场作为新的增长点。

“全品类+多品牌”布局，引领“中国住宿”新未来

无论是国民的汉庭，还是中产的全季，华住的布局远不止于此。整体来看，目前华住集团产品矩阵完善，已全面覆盖经济型、中端、中高端及高端市场，将以“全品类+多品牌”的布局满足加盟商和消费者的多样化需求。面向未来，华住集团将在持发力中高端市场的同时，力图以下沉战略突破长尾市场，助力“千城万店”目标的实现。

更值得关注的是，华住集团在打好市场布局战略的同时，已经洞察到行业传统模式痛点，据华住创始人季琦预测“未来的酒店集团已经不是传统意义上的品牌和管理，而是要用品牌、流量和技术三位一体打造的超酒店集团。”品牌为王，流量、会员优先，技术组成，达成高效率、低成本、客户方便的公司，这是华住对酒店行业下一阶段的创新想法，也是华住引领“中国住宿”新未来的必经之路。

“2021年全球酒店品牌价值50强”权威发布 全季首次上榜 汉庭上升强劲 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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