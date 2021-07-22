万达第二家颐华酒店落地无锡 “翻牌潮”真的来了吗？颐华酒店无锡酒店客房万达_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）7月22日，北京商报记者从 万达 酒店 相关负责人处获悉，万达酒店的第二家 颐华酒店 坐落户江苏 无锡 。据悉，无锡万达颐华酒店的前身是无锡锦江大饭店。有业内人士分析指出，随着人们消费水平的提高，国内一些老牌高档酒店的相继"翻牌"换新在如今已经成为了一种趋势。 据介绍，无锡中心万达颐华酒店针对新中产群体的消费新主张，增设了传统高端酒店所思之不及的24小时复合咖啡空间WanVita-Cafe & Lounge，并设置了沙龙宣讲区、多功能会议室、"樊登读书"联合阅读空间、剧院式的活动区域等，提供阅读、共享办公、商务会面等多元化服务。 其实，在此之前就已经有很多老牌酒店"翻牌"的例子。例如，北京万达索菲特大饭店从2018年1月1日起翻牌为北京万达文华酒店，北京人济万怡酒店翻牌成为北京金陵饭店，厦门老牌酒店庐山大酒店变身厦门庐山智选假日酒店等。 《2021年中国酒店业发展报告》显示，同比2019年，截止2020年底，中国内地地区住宿设施减少了16.1万家， 客房 减少了271.3万间。具体来看，减少的客房主要集中于酒店类住宿业，共计229.4万间。其中，经济型…