阿那亚社区：“旅游+文化艺术”的休闲度假热地_河北新闻网

阿那亚社区：“旅游+文化艺术”的休闲度假热地 2021-07-22 11:30:01 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 阿那亚社区是秦皇岛北戴河新区打造潮流风尚“邮轮式”休闲度假目的地的首开之作。面向湛蓝大海，进入这片承载人们对品质生活极尽艺术想象、渴望、热爱之地，世界最孤独图书馆、海上礼堂、沙丘美术馆、阿那亚影院、单向空间书店、斫琴茶室、万花筒画廊、子集艺术空间、拙朴工舍、小镇生活市集以及来自全国及世界各地的美食、美酒等呈现眼前，其将文化艺术元素中最前沿新锐要素，充分融入到休闲度假生活及精神文化产品之中。 斫琴茶室。 北戴河新区工、管委前瞻性把握传统旅游业转型发展风向，促进阿那亚项目引进，加快行政审批，实现项目落地建设，并与企业达成一致创新建设标准，共同推进阿那亚社区的快速完成建设。今天，阿那亚建筑风格独特各异、服务功能完善便捷的四个业主食堂、30多家餐饮店、别墅小院、地中海酒店，让不同的游客都能获得心仪居所；遍布社区各点位的阿那亚公交以及共享骑行交通组织系统，可以让游客经由园林艺术大师设计的画廊道路，到达任何一个探胜之地。 万花筒画廊。 在阿那亚你可以看到著名建筑设计师董功设计、与…