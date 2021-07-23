江苏溧阳发布一阳性患者行程轨迹，曾去医院、饭店、超市__中国医疗

情况说明 2021年7月22日15：40，溧阳市接到南京市江宁区疾控中心协查函一份，要求对一名新冠病毒检测阳性人员进行协查。根据流行病学调查结果，该患者在溧阳市的行程轨迹如下： 7月18日18：13，患者一行五人从高淳到达江苏省人民医院溧阳分院住院部9楼骨科二病区探视病人，18：55离开医院。期间，18：21乘坐住院部5号电梯（1楼至9楼），18：33乘坐住院部5号电梯（9楼至1楼），18：45乘坐住院部5号电梯（1楼至9楼），18：49乘坐住院部1号电梯（9楼至1楼）； 19：00患者一行五人步行前往斗米乐快餐店（建设西路店）吃饭，19：25离开饭店； 19：26患者一行二人步行前往大统华超市（溧阳城西店）购物，19：39离开超市，另外三人在斗米乐门口等待； 19：41患者一行五人步行前往省人民医院溧阳分院住院部9楼骨科二病区，20：48患者一行五人离开省人民医院溧阳分院。期间，19：46乘坐住院部1号电梯（1楼至9楼），20：34乘坐住院部1号电梯（9楼至1楼）。 请上述时间段与患者共乘同部电梯的市民及时与市疫情防控指挥部（87223119、87266123）联系，落实防控措施。 …