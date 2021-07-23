郑州希岸酒店“趁雨涨价”最新进展：被罚50万元宾馆高铁站希岸酒店郑州郑州市_手机网易网

中新经纬客户端7月23日电 据“ 郑州 市场监管”微信号23日凌晨消息，郑州市市场监管局对暴雨期间郑州 希岸 酒店 ( 高铁站 店)借机涨价行为作出50万元行政处罚。 郑州市场监管微信号截图 据悉，近日，为维护暴雨期间郑州市区酒店服务业价格稳定，郑州市市场监管局及时开展了服务收费专项检查。检查中，针对市民反映的“郑州暴雨当晚酒店涨价到2888”的问题，市场监管局执法稽查支队迅速出击，快速立案调查。经调查，市民反映情况基本属实，该酒店属于哄抬价格行为。 据介绍，7月20日，郑州遭遇特大暴雨当天，郑州希岸酒店高铁站店(河南德悦轩酒店管理有限公司)借机涨价，对入驻顾客按1500元/间、1688元/间、2888元/间等价格结算，超过平时价格的3-5倍。按照《中华人民共和国价格法》有关规定，郑州希岸酒店高铁站店涉嫌利用其他手段，推动价格过快、过高上涨。鉴于郑州希岸酒店高铁站店能主动道歉并挽回社会影响，郑州市市场监督管理局给予郑州希岸酒店高铁站店(河南德悦轩酒店管理有限公司)50万元的处罚告知。 郑州市市场监管局郑重警告：希望全市所有 宾馆 酒店及所有经营者，在抗汛救灾的关键时刻，要承担社会责任，…