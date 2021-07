成为牧马人来一场四川骑“马”旅行（二）_国内旅游_什么值得买

成为牧马人来一场四川骑“马”旅行(二) 2021-07-23 17:35:11 0点赞 0收藏 0评论 创作立场声明: 本人是产贩子也是汽车行业从多年,特别酷爱自驾游,游历大半个中国,特别爱好汽车一切,所以经常参加各种汽车活动和赛事,希望开阔自己眼界,平时购物都在什么值得买,每天必打卡,喜欢看什么值得买平台的帖子,特别有看头,所以萌生了自己写感受的想法,新人写贴,期待各位大神的指导。在此谢过。 接着 吉普 牧马人four by E男人大 玩具 来了(一)继续写,如果没看第一篇请搜索名字(吉普牧马人four by E男人大玩具来了(一))。两个半小时终于飞到成都,下飞机后明显感觉到成都阳光更加刺晒!上了大巴,去往康定!快快骑上我的马儿,做一次草原上牧马人!本次旅程主要去几个城市主要景点介绍,成都(金沙宽窄巷),康定(鱼子西),乐山(大佛),广汉(三星堆)。最后成都飞机飞回老家,大体就是这么一个自驾旅行流程安排。这次来对车最大想法就是体验混动four by E堪比V8大扭矩!截取媒体报道一小段:该车动力系统集成2.0T双涡管涡轮直喷增压发动机和ZF8速手自一体变速箱,以及全新双电机混动科技…