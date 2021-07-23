成为牧马人来一场四川骑“马”旅行（二）_国内旅游_什么值得买

成为牧马人来一场四川骑“马”旅行（二） 2021-07-23 17:35:11 0点赞 0收藏 0评论 创作立场声明： 本人是产贩子也是汽车行业从多年，特别酷爱自驾游，游历大半个中国，特别爱好汽车一切，所以经常参加各种汽车活动和赛事，希望开阔自己眼界，平时购物都在什么值得买，每天必打卡，喜欢看什么值得买平台的帖子，特别有看头，所以萌生了自己写感受的想法，新人写贴，期待各位大神的指导。在此谢过。 接着 吉普 牧马人four by E男人大 玩具 来了（一）继续写，如果没看第一篇请搜索名字（吉普牧马人four by E男人大玩具来了（一））。两个半小时终于飞到成都，下飞机后明显感觉到成都阳光更加刺晒！上了大巴，去往康定！快快骑上我的马儿，做一次草原上牧马人！本次旅程主要去几个城市主要景点介绍，成都（金沙宽窄巷），康定（鱼子西），乐山（大佛），广汉（三星堆）。最后成都飞机飞回老家，大体就是这么一个自驾旅行流程安排。这次来对车最大想法就是体验混动four by E堪比V8大扭矩！截取媒体报道一小段：该车动力系统集成2.0T双涡管涡轮直喷增压发动机和ZF8速手自一体变速箱，以及全新双电机混动科技…