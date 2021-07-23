房地产市场再迎重磅政策-房产频道-和讯网

医美白酒回调军工股爆发，结构性行情下紧盯一类赛道龙头 速看>> 【正文】 目前来看，在“三线四档”、“ 房地产 贷款集中度”、“严查经营贷和消费贷违规流入房地产”、“集中土地出让”等政策之外，对房地产市场的整顿正不断加强，房地产领域的融资环境预计还将持续收紧、头部较为激进的地产企业和流动性压力较大的中小房企业的风险可能会不断暴露。 一、住建部等8 部门发文：力争用3年左右时间，实现房地产秩序明显好转 2021年7月23日，住建部、发改委、公安部、自然资源部、 税务 总局、市场监管总局、银保监会和国家网信办等8部门联合发布的《关于持续整治房地产市场秩序的通知》（建房（2021）55号）（以下称55号文）明确提出“力争用3年左右时间，实现房地产市场秩序明显好转”，这应是一个比较明确的信号，即未来三年，房地产市场的政策环境都不会有明显放松的迹象。 二、住建部与央行昨晚纷纷发话 虽然55号文的8部门没有央行，但央行在构建房地产金融管理机制方面无疑是不可或缺的，特别是去年8月份提及的“三道红线”和12月份提及的“贷款集中度”政策，影响较为深远。 （一）实际上，2021年7月22日晚间的东方时空…